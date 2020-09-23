Эксперт спрогнозировал, как скачки курса гривны повлияют на цену топлива на АЗС

Заправка / УНИАН

Каждое 10 копеек проседания курса гривны по отношению к иностранным валютам дает торговцам экономически обоснованную возможность повышать цены на топливо на АЗС на 70-80 копеек.

Об этом в комментарии Главреду рассказал Геннадий Рябцев ‒ директор специальных проектов научно-технического центра "Психея" и эксперт по государственной политике в топливно-энергетическом комплексе.

"Если говорить о влиянии курса валют на розничные цены на заправках, то каждые 10 копеек девальвации – это примерно 7-8 копеек потенциала для роста цен на бензин и около 3 копеек роста для сжиженного газа. Получается, что если на протяжении определенного периода времени курс национальной валюты на межбанке подешевеет на 1 гривну по отношению к доллару, то примерно через две недели у трейдеров появится экономически обоснованная возможность повысить цены на заправках на 70-80 копеек", ‒ считает он.

Согласно прогнозу Рябцева, в среднем уже в ближайшее время за счет колебания курса гривны цены на бензин на заправках вырастут приблизительно на 50 копеек.

С начала сентября у нас доллар прибавил порядка 70 копеек, следовательно, потенциал для роста стоимости бензина на заправках составляет порядка 50 копеек только за счет удешевления национальной валюты.

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Напомним, ранее Главред сообщал: