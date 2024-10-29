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"Есть три сценария": в "Укрэнерго" предупредили о "тяжелой зиме" - чего ждать

Юрий Берендий
29 октября 2024, 23:38
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"Укрэнерго" работает над восстановлением 9 ГВт генерирующих мощностей, которые были потеряны из-за российских ракетно-пушечных ударов по Украине.
'Есть три сценария': в 'Укрэнерго' предупредили о 'тяжелой зиме' - чего ждать
В "Укрэнерго" предупредили украинцев о "самой тяжелой зиме" / Коллаж Главред, фото: УНИАН

Коротко:

  • Зима 2024-2025 в Украине будет одной из самых тяжелых
  • У "Укрэнерго" есть три варианта развития событий зимой
  • Худший вариант предусматривает отключение света до 8 часов в день

Зима 2024-2025 ожидается одной из самых тяжелых за последние три года. В "Укрэнерго" готовятся к нескольким возможным сценариям прохождения этого периода. Если российские удары по энергетической инфраструктуре продолжатся, есть вероятность введения почасовых отключений электроэнергии. Об этом в интервью проекту "Карпьяк на Общественном" рассказал временно исполняющий обязанности главы "Укрэнерго" Алексей Брехт.

По словам представителя "Укрэнерго", рассматриваются три варианта развития событий, среди которых есть и худший сценарий, который предусматривает продолжение массированных обстрелов объектов энергетики, включая генерацию и передаточные сети.

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Он также напомнил, что из-за обстрелов весной Украина потеряла 9 ГВт генерирующих мощностей, что эквивалентно летнему потреблению электроэнергии в Нидерландах или ночному потреблению электроэнергии в Украине летом.

Это является значительной потерей, и "Укрэнерго" работает над планом восстановления этих мощностей.

Худший сценарий, который рассматривается для прохождения зимнего периода, заключается в том, что Россия продолжит массированные атаки на объекты генерации электроэнергии.

"При условии этого сценария, при наличии того объема импорта электрической энергии, который мы имеем уже сегодня, мы можем иметь ограничения мощности электрической энергии в критические, холодные дни, величиной до двух очередей графиков отключений, не более. То есть до 8 часов", - подчеркнул Брехт.

энергетика, генерация, электричество, электроэнергия, аэс, гэс, тэс, атомная, отключения инфографика
Что известно о генерации электроэнергии в Украине / Инфографика: Главред

Что известно об "Укрэнерго"?

ЧАО "Национальная энергетическая компания "Укрэнерго" - оператор системы передачи Украины со статусом члена наблюдателя ENTSO-E, с функциями оперативно-технологического управления Объединенной энергосистемой Украины (ОЭС). Компания занимается передачей электроэнергии магистральными электросетями от генерации до распределительных сетей на рынке электрической энергии Украины, передает Википедия.

Отключения света в Украине - что известно об ударах РФ по объектам энергетики

Напомним, как ранее сообщал Главред, 27 октября, россияне ударными беспилотниками атаковали Сумскую область. Об этом сообщила Сумская ОГА. В результате вражеского удара был поврежден энергообъект.

Украина близка к отключениям света, ведь через две недели будет расти потребление электроэнергии, потому что люди начнут включать обогреватели. Об этом заявил эксперт Института энергетических стратегий Юрий Корольчук.

Жители Запорожской области должны быть готовы к отсутствию электроэнергии зимой. Об этом заявил глава Запорожской областной администрации Иван Федоров.

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