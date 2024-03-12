Есть все шансы: в ВСУ назвали условия продвижения добровольцев вглубь России

В ВСУ отметили, что операция российских добровольцев может создать необходимый импульс, который еще проявит себя в неординарных ситуациях в РФ в будущем

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Российские добровольцы могут начать движение вглубь России / Коллаж Главред, фото: скриншот с виде

Сегодня утром, 12 марта, подразделения легиона "Свобода России", Российского добровольческого корпуса (РДК) и "Сибирского батальона" пересекли украинско-российскую границу и вошли на территорию Грайворонского района Белгородской области, а также на территорию Курской области РФ. Это движение может быть началом дальнейшей экспансии российских добровольцев вглубь России. Об этом заявил председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко в комментарии для 24 канала.

По его словам, бойцы российских добровольческих подразделений, которые воюют против диктаторского режима в России обычно ведут боевые действия на территории приграничных областей (Белгородской и Курской), однако они могут начать движение и вглубь Россиии.

Тимочко отметил, что успех этого движения будет зависеть от способности добровольцев установить контакты с местным населением во время пребывания на территории России, а также наличия у них развитой агентурной сети в России.

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Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ отмечает, что от прямой поддержки населения будет зависеть, смогут ли бойцы и командиры добровольческих подразделений добровольцы начать переговоры с российскими офицерами или подразделениями на территории России, которые выступают против войны в Украине и правления Путина.

Он привел в пример так называемых "поход Пригожина на Москву" отметив, что перед началом операции глава ЧВК "Вагнер" заручился поддержкой финансовых групп в РФ и подкупил генералов, губернаторов и влиятельных российских политиков.

"Российским добровольцам надо перехватить инициативу в этом направлении. Чем быстрее им удастся это сделать, тем быстрее они получат реальное влияние в России", - подчеркнул Тимочко.

Он акцентировал на том, что во время оперативных действий бойцы РДК, Легиона "Свобода России" и Сибирского батальона приобретают опыт, устанавливают контакты с местным населением и увеличивают свою популярность. Это особенно актуально в условиях, когда в России информацию о них максимально скрывают.

Тимочко отметил, что это движение является важной иллюстрацией того, что не все россияне поддерживают политику Путина, не все они являются преданными его режиму. Существует часть общества, которая проявляет готовность к активным действиям. Такая активность влияет на политический образ Путина и его окружения, отражает внутреннюю ситуацию в государстве и настроения населения.

"Я уверен, что за этот прорыв РДК, Сибирского батальона и легиона "Свобода России" обязательно на уровне ФСБ, по крайней мере в этих областях, снова полетят головы, увеличится уровень внутреннего недоверия в их среде. Если военную операцию мы сможем примерно оценить, то этот импульс просчитать трудно, однако он себя проявит в неординарных ситуациях, которые будут происходить на территории России", - сказал председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ.

Что известно о Легионе "Свобода России" Легион "Свобода России" - российский легион Вооруженных сил Украины, сформированный в марте 2022 года для защиты Украины от российского вторжения во время российско-украинской войны. Входит в Интернациональный легион ТРО Украины. Легион сформирован из бывших военнослужащих ВС РФ и других россиян, а иногда белорусов, перешедших на сторону Украины. Легион использует на нарукавных шевронах бело-сине-белый флаг вместо официального бело-сине-красного флага РФ, сообщает Википедия.

Наступление российских добровольцев на территорию России - что известно

Напомним, как ранее сообщал Главред, Легион "Свобода России", Русский добровольческий корпус (РДК) и Сибирский батальон начали совместную операцию на территории Курской и Белгородской областей РФ. Политический координатор военной организации "Легион 'Свобода России'" Илья Пономарев сообщил в "Фейсбук", что населенный пункт Лозовая Рудка Белгородской области перешел под контроль российских добровольцев.

Представитель Главного управления разведки Андрей Юсов отметил, что боевые действия в Курской и Белгородской областях России являются спецоперацией российских добровольческих батальонов, которые фактически действуют на собственной территории.

Председатель Совета резервистов Сухопутных войск ВСУ Иван Тимочко сообщил, что россияне не заметили накопления техники и личного состава на этом направлении.

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