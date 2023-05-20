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"Это 150 тысяч смертников": оккупанты не удержат юг, ВСУ отобьют его за 3 месяца – Свитан

Алёна Воронина
20 мая 2023, 01:35
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Если бы армия РФ отошла с юга, защитники Украины заняли бы эти территории за месяц. Но оккупанты не собираются отходить, поэтому освобождение юга растянется.
Роман Свитан, украинские военные
Оккупанты не удержат юг, ВСУ отобьют его за 3 месяца, отмечает Свитан/ коллаж: Главред, фото: скрин, 28 ОМБр имени Рыцарей Зимнего Похода

Армия страны-агрессора России не сможет удержать оккупированные территории юга Украины, противник способен лишь снизить скорость продвижения украинских военных. При этом российские захватчики несут серьезные потери. 150 тысяч российских военных, которые сейчас находятся на оккупированной части юга Украины – это фактически смертники.

Но освобождение юга защитниками Украины также будет нелегким. Придется уничтожать оккупантов, и на это уйдет около трех месяцев. Такое мнение высказал полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан интервью Главреду.

"Российские войска могут закопаться и попытаться удержать наступающие силы ВСУ. Других вариантов у них нет. Удержать юг противнику будет невозможно. Если говорить с военной точки зрения и посмотреть на карту, становится понятно, что линия фронта – узкая полоса, которая прижата к двум морям. Ее никак не удержать, ни одна армия не может этого сделать. Тем более прижатые к морю приазовские степи – ровная, как стол, поверхность", – отмечает Свитан.

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Российским захватчикам удастся разве что снизить скорость продвижения сил обороны Украины, но для этого оккупанты будут сжигать свои гарнизоны.

Свитан объяснил, что у россиян на юге нашего государства есть две линии фронта вдоль Херсонского фронта (в направлении Днепра, Каховки и Каховского водохранилища) и вдоль Запорожского фронта. На глубине до 100 километров оккупанты создали так называемую ячеистую гарнизонную систему обороны. Это означает, что захватчики будут вести круговую оборону за счет сил, которые будут рассредоточены в селах.

"Таким образом, ВСУ придется возиться с каждым таким гарнизоном. Русские войска придется либо окружать, либо уничтожать. Они рассчитывают, что в подобной ситуации скорость движения украинских сил обороны замедлится. Именно в таком режиме россияне будут выполнять свои оборонительные задачи", – говорит полковник запаса.

Кто такой Роман Свитан

Роман Свитан (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) – украинский военный, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

По словам Свитана, российское военное руководство могло бы спасти свои подразделения, если бы вывело из Херсонского и Запорожского направлений 150 тысяч военных, которые сейчас там находятся. Однако русские не собираются отходить с юга, а наоборот окапываются там. А это значит, что военно-политическое руководство России готово фактически принести в жертву этих 150 тысяч оккупантов и не допустить того, чтобы они отошли с захваченных территорий.

"Отходить они точно не будут. Это 150 тысяч смертников. Если бы русские отошли, нам бы удалось продвинуться на южном фронте в течение месяца. Но их придется уничтожать, на что уйдет 3 месяца", – отметил полковник запаса.

Свитан подчеркнул, что для уничтожения такого количества российских оккупантов Украине нужно дополнительное количество боевой техники, поэтому наше государство уже попросило о ней у западных стран-партнеров. Полковник отмечает, что сил у Украины достаточно, однако нужны снаряды, которые нам могут предоставить союзники.

"В сложившихся обстоятельствах наступление Украины растянется где-то до конца лета. Я имею в виду операции по зачистке Запорожского и Херсонского направления и заход в Крым. Если бы Москва приняла решение вывести 150 тысяч своих военных, мы бы за месяц наступления подошли к Крыму и начали бы работать с полуостровом", – сказал Свитан.

Смотрите видео, что полковник запаса, военный летчик-инструктор Роман Свитан рассказал в интервью Главреду о контрнаступлении ВСУ и о том, почему такое наступление будет не одно:

Война в Украине

Напомним, в ночь на 19 мая российские оккупанты в десятый раз с начала мая атаковали с воздуха Киев, применив иранские дроны-камикадзе типа Shahed. Ураинские системы противовоздушной обороны уничтожили все вражеские воздушные цели.

Ранее сообщалось, что главарь ЧВК "Вагнера" Евгений Пригожин признал, что его наемники не могут окружить подразделения Сил обороны Украины в Бахмуте из-за потери устойчивых флангов к северу и югу от города. Пригожин обвинил Минобороны страны-агрессора РФ в потере выгодных позиций.

Содиректор программ внешней политики и международной безопасности Центра Разумкова Алексей Мельник отмечал, что РФ часто использует дроны-камикадзе "Шахед" для выявления и истощения украинской ПВО. Пожтому оккупантам выгодно, чтобы Украина сбивала больше таких дронов. Чем больше ракет украинские военные используют для сбивания "Шахедов", тем больше вероятность того, что на момент запуска оккупантами российских ракет украинская ПВО будет истощена.

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