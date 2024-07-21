'Это их основная задача': россияне нацелились на захват 2 стратегических городов

Российские войска проводят активные наступательные операции на Покровском направлении, однако потенциальной угрозы начала боевых действий на Днепропетровщине нет. Об этом в интервью Главреду сообщил основатель БО "Реактивная почта", военный эксперт Павел Нарожный
По его словам, сейчас россиянам очень далеко до Днепропетровщины, они не будут продвигаться настолько глубоко в оборону украинских войск.
"Пока их задача - захват Северска и Торецка, в Торецке у нас достаточно серьезные укрепления. Город держится с 2014 года. Но Торецк уже оказался в обстоятельствах, похожих на ситуацию с Авдеевкой", - отметил он.видео дня
Эксперт указывает на то, что существует реальная угроза для одного из флангов Торецка. В то же время, Нарожный указывает, что в Северске ситуация аналогичная.
Кто такой Павел Нарожный?
Павел Нарожный - украинский волонтер и военный эксперт. Основатель благотворительной организации Реактивная почта, которая помогает Силам обороны Украины.
Нарожный в качестве военного эксперта комментирует актуальные события войны России против Украины на радио, Интернет-ресурсах и телевидении.
Бои на Покровском направлении - ситуация на фронте
Напомним, как ранее сообщал Главред, Силы обороны Украины отступили из Урожайного в Донецкой области, которое было разрушено из-за российских обстрелов. Однако российские войска не смогут существенно продвинуться в этом направлении, поскольку вся территория вокруг Урожайного находится под огневым контролем украинских войск. Об этом заявил военно-политический обозреватель группы "Информационное сопротивление" Александр Коваленко.
Министерство обороны Великобритании сообщило, что российские оккупанты, вероятно, взяли тактическую паузу в районе Часового Яра, проводя зондирующие атаки и разведку. Наиболее напряженным направлением является участок Авдеевка - Покровск.
Аналитики американского Института изучения войны заявили, что российские оккупационные войска достигли продвижения на северо-запад и запад от Авдеевки, на восток от Торецка и в направлении Северска Донецкой области.
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