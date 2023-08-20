F16 уже приземлялся на украинские аэродромы - командующий Воздушных сил

Командующий Воздушных сил ВСУ Николай Олещук отметил, что Украина имеет опыт эксплуатации западного истребителя F-16, поскольку он садился на наши аэродромы.

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По словам генерала Олещука, сейчас ВС ВСУ занимаются подготовкой взлетно-посадочных полос для истребителей F-16/ коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

Командующий Воздушных сил ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук отметил, что украинские пилоты уже имеют опыт эксплуатации истребителя американского истребителя F-16 (поскольку такое устройство однажды садилось на украинские аэродромы). Об этом он заявил в эфире единого телемарафона.

"Самолет F-16, он был в Украине. Он садился на наших аэродромах, мы проводили совместные учения с пилотами F-16, и у нас есть опыт эксплуатации, соответственно, самолета F-16. Я думаю, это существенно", – сказал он.

По словам Олещука, сейчас ВС ВСУ занимаются подготовкой взлетно-посадочных полос для истребителей F-16.

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"Мы проводим соответствующую реконструкцию, мы улучшаем покрытие, улучшаем инфраструктуру аэродромов, мы строим новые защитные сооружения", - сообщил командующий.

"И я думаю с момента приобретения Украиной самолетов, мы сможем их принять в Украине", - подытожил Олещук.

Передача F-16 Украине

Ранее агентство Reuters со ссылкой на главу МИД Дании Ларса Лекке Расмуссена сообщило, что Дания получила от США одобрение на поставку Украине F-16 после обучения украинских пилотов. В правительстве Нидерландов в свою очередь сообщили, что тоже получили от Блинкена письмо с разрешением на передачу Украине F-16.

"Мы приветствуем решение Вашингтона разрешить нам отправить истребители F-16 в Украину. Большая благодарность госсекретарю Блинкену за хорошее и оперативное сотрудничество", - написал глава МИД Нидерландов Вопке Хукстра в соцсети Х.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщал, что учения пилотов ВСУ на F-16 начнутся уже в августе. Как можно быстрее должно произойти применение F-16 на поле боя, подчеркнул президент.

Также сообщалось, что Байден дал добро на обучение украинских пилотов на F-16, но руководят процессом не США, а Дания и Нидерланды.

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