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Только не Яценюк: Верещук назвала кандидатов на пост главы НБУ

Политик намерена голосовать за Богдана Данилишина.

4 июля 2020, 01:23
Важливий кожен, Ирина Верещук
Верещук не видит на посту главы НБУ Яценюка / 112.ua

Депутат от партии Слуга народа Ирина Верещук назвала фамилии кандидатов на должность руководителя Национального банка, которая после отставки Якова Смолия остается вакантной.

В эфире телеканала Наш политик подчеркнула, что на данный момент обсуждается четыре кандидатуры — главы комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева, главы совета НБУ Богдана Данилишина, экс-главы правления Райффайзен банка Аваль Владимира Лавренчука и главы Укргазбанка Кирилла Шевченко.

По словам Верещук, она планирует проголосовать за кандидатуру Данилишина.

Нардеп подчеркнула, что не видит на посту главы Нацбанка бывшего премьер-министра Арсения Яценюка. Она считает, что и коллеги по парламенту кандидатуру экс-главы правительства не поддержат.

Читайте такжеСмолий рассказал, кто осуществлял "политическое давление" на Нацбанк"Я думаю нет. Я не вижу восторга среди моих коллег, среди профильных не вижу такого экстаза от его кандидатуры. Поэтому спокойно", — ответила парламентарий на вопрос журналиста.

Как известно, на некоторых Telegram-каналах появилась информация, что Арсения Яценюка "будут выводить" на должность главы Национального банка.

Напомним, временно исполняющей обязанности главы Национального банка Украины 3 июля была назначена Катерина Рожкова, которая ранее занимала должность первого заместителя главы Нацбанка.

Как ранее сообщалось, Верховная Рада одобрила увольнение Якова Смолия с поста председателя Национального банка Украины.

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