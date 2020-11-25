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Гражданство РФ в Крыму и на Донбассе: в ГПУ раскрыли планы по решению вопроса

25 ноября 2020, 13:55

На оккупированных районах Донбасса выдано более 65 тысяч российских паспортов, уточнили в Офисе генпрокурора.

Россия, паспорт
Киев не применит санкции к украинцам, получившим паспорта РФ в Крыму и ОРДЛО / УНИАН

Украина не намерена преследовать получивших российские паспорта жителей аннексированного Крыма и оккупированного Донбасса. Ответственность за паспортизацию на захваченных Россией украинских территориях будут нести лица, которые проводят данные мероприятия.

Как рассказал заместитель генпрокурора Украины Гюндуз Мамедов в интервью изданию Зеркало недели, официальный Киев считает российскую паспортизацию на оккупированных территориях навязанной и насильственной.

"Ответственность будут нести не те, кто их получает, а те, кто заставляет получать эти паспорта... российское гражданство на временно оккупированных территориях мы признаем насильственным и навязанным", - сказал он, отметив, что жители Крыма не могут проживать на полуострове без российского паспорта, иначе их ждут проблемы с российским законодательством.

Вопрос выдачи российских паспортов в отдельных районах Донбасса будет рассматриваться международными инстанциями.Читайте такжеРоссия сделала новый шаг к признанию "ДНР" и "ЛНР": Путин внес изменения в указ

"Что касается Донбасса, то после исследования всех обстоятельств получения паспортов будет решен вопрос обращения в международные инстанции с целью прекращения нарушений международного права", - отметил Мамедов.

Также он добавил, что на Донбассе раздали более 65 тысяч российских паспортов, а так называемые "паспорта ЛДНР" получили более 500 тысяч жителей региона.На оккупированных районах Донбасса выдано более 65 тысяч российских паспортов, уточнили в Офисе генпрокурора.

Российские паспорта в ОРДЛО

  • Президент РФ Владимир Путин в июле 2019 года подписал указ об упрощенном получении жителями Донбасса российского гражданства. Для этого требовалось подтвердить свое проживание в регионе по состоянию на апрель 2014 года.
  • В июне 2020 года зампредседателя Госдумы по вопросам СНГ Виктор Водолацкий заявил, что Россия раздала уже 187 тысяч паспортов в ОРДЛО. До конца года россияне планируют раздать еще 800 паспортов РФ.
  • Министр по вопросам оккупированных территорий Алексей Резников утверждает, что Киев не будет применять санкции к украинцам, получившим российские паспорта. Однако им следует сделать выбор, отказавшись от одного из гражданств.

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