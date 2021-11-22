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Харьковские патрульные массово увольняются с работы: названа причина

22 ноября 2021, 21:46
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За последние 10 месяцев из патрульной полиции Харькова уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год.

Полиция
Полиция стала непрестижной / Главред

Харьков постигло массовое увольнение патрульных.

По словам начальницы патрульной полиции в Харьковской области Алены Стрижак, за последние 10 месяцев уволилось в полтора раза больше работников, чем за прошлый год, пишет "Суспильне".

"Ежедневно в город выезжает 51 экипаж патрульной полиции. И больше у меня нет", - отметила Стрижак.

На сегодняшний день с начала года уже уволилось около 100 патрульных. Копы считают, что эта профессия непрестижна из-за низкой зарплаты - 13 200 грн в месяц (без учета налогов).

"И по некомплекту сейчас вопиющая ситуация. Помогли купить транспортные средства и Департамент патрульной полиции, и облсовет, и так же горсовет предоставил финансы на ремонт транспортных средств - эта проблема решена. У меня нет людей, кто будет ездить на этих машинах", - добавила Стрижак.

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Напомним, в 2022 году эксперты прогнозируют рост доходов работающих украинцев. Ожидается увеличение зарплат на 20%. Но это коснется далеко не всех сфер занятости.

Между тем, добавим, что в Украине стремительными темпами дорожает потребительская корзина. Эксперты прогнозируют еще больший рост цен на продукты питания под Новый год.

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