"Хочу всех успокоить": Зеленский рассказал, сколько украинцы будут платить за газ зимой

Владимир Зеленский уверяет, что голубого топлива в Украине достаточно / УНИАН

Президент Украины Владимир Зеленский считает необоснованным беспокойство граждан относительно того, что страна не пройдет отопительный сезон из-за нехватки газа или его дороговизны.

В программе "Свобода слова" на телеканале ICTV Зеленский заявил, что панику традиционно осенью начинают сеять отдельные политики, сообщили в пресс-службе главы государства

"Хочу всех успокоить. Считаю, много важных, предметных и своевременных действий сделала власть. На сегодня достаточно газа для общества, достаточно газа для потребителей. Несмотря на тот газовый дефицит, который возник по понятным причинам в Европе, у нас (газа - ред.) не просто достаточно, а достаточно по очень нормальным ценам, по сравнению с европейскими", — подчеркнул президент.

Зеленский сообщил, что цена природного газа для населения от поставщика НАК "Нафтогаз Украины" составляет около 8 грн за 1 куб. м., хотя при нынешней ситуации на европейском рынке она могла бы уже достичь, как минимум, 50 грн за 1 куб. м.

Читайте такжеОтопительный сезон под угрозой срыва: три области объявили чрезвычайную ситуацию из-за нехватки газаПрезидент отметил, что в определенных регионах сейчас есть некоторые технические вопросы, которые будут решены.

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"НАК "Нафтогаз Украины" и центральная власть гарантируют две вещи: конкретную стабильную цену и стабильный объем (газа - ред.) . Далее есть технические вопросы, юридические и политические вопросы некоторых представителей местной власти. Все это, я уверен, будет урегулировано, и все получат — не могу сказать, что по желаемой цене — но в любом случае это будет нормальная цена", — сказал он.

Напомним, ранее глава правительства Денис Шмыгаль заявил, что цена на газ для населения в Украине, несмотря на кризисную ситуацию в Европе, не изменится. До мая следующего года украинцы в рамках годовых тарифов будут платить 7,96 грн за один кубический метр газа. Но уже в мае 2022 года цена будет пересмотрена.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в Украине до конца отопительного сезона тарифы на тепло и горячую воду для населения повышаться не будут. Кабмин, Нафтогаз, Ассоциация городов и Конгресс местных и региональных властей подпишут соответствующий меморандум.