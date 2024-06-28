'Худший сценарий': полковник ВСУ оценил последствия оккупации Часового Яра

Россияне в случае захвата Часового Яра смогут продвинуться к агломерации 4-х крупных городов в Донецкой области и будут уничтожать их авиацией, считает эксперт.

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Полковник ВСУ оценил последствия оккупации Часового Яра / Коллаж Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap, 22 отдельная механизированная бригада

Российские оккупанты продолжают давить на позиции украинских войск в районе города Часов Яр в Донецкой области. Оккупация Часового Яра вражескими войсками будет иметь тяжелые последствия для ситуации на всем восточном фронте. Об этом в эфире 24 канала сообщил летчик-инструктор, военный эксперт Роман Свитан

По его словам, потеря Часового Яра приведет к тому, что российские оккупационные войска смогут продвинуться в полосу городов Константиновка, Дружковка, Краматорск и Славянск.

"Подойдут и внедрятся, но дальше на северо-восток не смогут выйти. Это довольно мощные агломерации, но российская артиллерия и авиация сделают из этих 4 городов Бахмут", - отметил Свитан. видео дня

Он добавил, что более негативный сценарий, который также следует рассмотреть, заключается в возможном прорыве россиян через линию обороны в направлении Покровска, где они могут выйти на так называемое оперативное пространство.

Свитан также отметил, что худшее развитие событий этим летом для Украины - это продвижение россиян в направлении Павлограда, что предполагает прорыв через Покровское направление. Это может произойти в случае полного прекращения поставок военной помощи Украине.

Военный эксперт отметил, что наиболее позитивный сценарий на этот год предусматривает возможность форсирования Днепра Вооруженными Силами Украины при условии получения достаточного количества авиации и дальнобойных средств поражения.

"Впрочем, даже если на Луганском направлении Силы обороны отойдут за Оскол и Северский - Донецк, то ничего стратегически необратимого не произойдет", - сказал Свитан.

Он подчеркнул, что продвижение на Восточном и Запорожском направлениях будет неэффективным без освобождения Крыма. В этом году украинская армия вряд ли сможет освободить Крым из-за задержки в поставках вооружения, что привело к потере времени.

Кто такой Роман Свитан Свитан Роман (4 января 1964, г. Макеевка Донецкой области) - украинский военный летчик-инструктор, полковник запаса, который прошел через плен в 2014 году, работал советником руководителя Донецкой ОГА Сергея Таруты. После начала полномасштабного вторжения РФ в Украину 24 февраля 2022 года стал одним из ведущих военных экспертов на украинских телеканалах и других медиа, пишет Википедия.

Бои за Часов Яр - что известно о ситуации на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, во время штурмов Часового Яра в Донецкой области российские оккупанты используют десантников, спецназовцев и бывших заключенных из отрядов "Шторм-V". Враг ведет непрерывные лобовые атаки и пытается обойти город с флангов, сообщает Telegram-канал 24 отдельной механизированной бригады имени короля Даниила.

Силы обороны Украины успешно вытеснили российских оккупантов из микрорайона "Канал" в Часовом Яру в Донецкой области. На данный момент в этом микрорайоне противника нет, сообщил представитель ОСУВ "Хортица" Назар Волошин.

Российские оккупанты начали атаки на Часов Яр в апреле, пытаясь захватить или разрушить город и перерезать основные линии снабжения украинских военных. Россияне надеялись быстро захватить город, но Силы обороны Украины с каждым днем вытесняют врага все дальше, пишет Forbes.

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