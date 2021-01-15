Игры власти с тарифами и тарифные протесты в Украине: чат с Александром Скубченко

Александр Скубченко / Фейсбук Александра Скубченко

19 января, в 10.00, на сайте Главред состоится чат с главой Жилищного союза Украины Александром Скубченко.

Насколько справедлива тарифная политика, которую проводит украинская власть? Какие сюрпризы ждут украинцев в этой сфере в 2021 году, и будет ли подъемной для них плата за услуги ЖКХ? Будут ли продолжаться "тарифные майданы" в Украине, и к чему они приведут? Об этом и многом другом речь пойдет во время чата.

Уважаемые читатели, пообщаться с гостем Главреда и задать ему все интересующие вас вопросы вы можете, перейдя по ссылке. Задавать вопросы вы можете заранее, уже сейчас, а также непосредственно во время чата.