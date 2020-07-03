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Киву поймали на переписке с Яной Блядинской: опубликованы фото

Политик снова отвлекался на переписку в зале парламента.

3 июля 2020, 20:06
Кива снова увлекся перепиской на работе в Раде / Фото: Цензор.нет

Народный депутат Оппозиционной платформы - За жизнь Илья Кива в очередной раз на заседании Верховной Рады не вникал в политические вопросы, а занимался личной перепиской с абонентом, которая у него в телефоне была подписана, как Яна Блядинская.

Личную переписку нардепа в парламенте сфотографировал корреспондент Цензор.нет.

Кива получил от девушки по имени Яна Блядинская фотографию ребенка, который плавает на надувном круге. В ответ дама получила сообщение о том, что ее содержание обходится политику слишком дорого.

"3000 тебе + 7500 лагерь + 5... Дима + 1000 твоя мама. 16 000 - потраченные деньги на этой неделе на тебя. Содержание и нахождение охранника 1500 - еженедельно + ежемесячная зарплата. + оплата аренды дома", - сказано в сообщении.

Примечательно, что во время переписки Кива получил сообщение от Telegram-канала Models market channel. Это известный российский Telegram-канал, который предлагает услуги "агентства свиданий с моделями". Известно, что присоединение к каналу обходится в 500 долларов, а за статус топ-клиента придется заплатить дороже – 1500 долларов.

Фото: Цензор.нет
Фото: Цензор.нет

Как ранее сообщалось, Кива вновь вляпался в скандал и удивил украинцев реакцией на ситуацию с коронавирусом.

Напомним, в Киеве в ресторане Моссо произошла драка между нардепом Ильей Кивой и одним из ветеранов АТО. Кива сидел за одним из столиков с компанией, после чего подошел к другому мужчине и нанес ему головой удар в лицо. В свою очередь, оппонент Кивы не растерялся и ударил нардепа в лицо, после чего Кива пошатнулся и едва удержался на ногах.

Илья Кива новости Украины Верховная Рада Оппозиционная платформа - За жизнь переписка
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