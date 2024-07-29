Какой будет Украина через 15 лет: военный дал неожиданный прогноз

Бывший офицер штаба штурмового батальона бригады "Червона Калина" Николай Олейник дал прогноз для Украины, как он видит ее через 15 лет.
"За 15 лет я верю, что это реально. Если бы мы были в разы меньше, мы могли бы быть и Израилем. Чего вопрос успеха Израиля такой? Израиль после провозглашения независимости выбрал курс, стал фактически, не официально конечно, 51-м штатом США, который очень хорошо финансируется. Но размер Израиля - это размер, кажется, Тернопольской области, меньше Киевской", - рассказал военный в интервью для ТСН.
По его словам, мы должны понимать, что профинансировать одну область труднее, чем профинансировать 24 области.
"Надо в 24 раза больше и бюджет и объемы работ. Из-за того, что Украина большая мы развиваться будем медленнее, но перспективы у нас очень классные. Нам просто не надо равняться на какие-то Эмираты или на Америку, потому что у нас другие ценности, другие менталитеты", - говорит Николай Олейник.
Напомним, что американский генерал-легенда Уэсли Кларк назвал единственный сценарий завершения войны в Украине. Российско-украинская война закончится переговорами, но главным остается вопрос, что ляжет в основу этих письменных договоренностей.
На Западе аналитики международного агентства Fitch Ratings назвали сценарий для Украины и РФ. Специалисты прогнозируют затяжную войну РФ и Украины. Она продолжится и в 2024, и в 2025 году - детали в материале.
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