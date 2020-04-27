У Зеленского рассказали, когда откроют все рынки по Украине

В Офисе президента рассказали, когда откроют рынке / УНИАН

Кабмин активно прорабатывает возможность открытия до конца нынешней недели 280 продовольственных рынков по Украине - даже невзирая на угрозу распространения китайского коронавируса Covid-19.

Такое сообщение в понедельник, 27 апреля, опубликовала пресс-служба Офиса президента.

"Мы понимаем, что есть определенная психологическая усталость. COVID утомил не только украинцев. Поскольку продовольственные рынки чрезвычайно важны для выживания и питания многих граждан, нужно думать, как дать им возможность работать безопасно. Установим четкие правила и давайте позволим открыть. Надо учиться жить и работать в новых условиях", - сказал президент Зеленский на совещании с Кабмином.

В свою очередь, премьер-министр Денис Шмыгаль четко настоял на том, что для открытия рынков необходимо рассмотреть четкие правила их работы, а также определить жесткие санкции за нарушение правил.

Напомним, ранее, в конце марта 2020 года, на Минздрава было опубликовано постановление за подписью главного санитарного врача Украины Виктора Ляшко. Документ позволял работать продуктовым рынкам при соблюдении ряда условий - в первую очередь, обеспечение расстояния в очередях между покупателями не менее полутора метров. Однако уже через две недели Ляшко отменил постановление - из-за многочисленных нарушений и злоупотреблений на рынках.