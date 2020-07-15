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Украина изменила правила въезда: Кабмин принял решение по странам красной зоны

Решение принято на заседании правительства в среду, 15 июля.

15 июля 2020, 14:38
Шмыгаль, Кабмин
В Кабмине утверждают, что критерий для стран красной зоны пересмотрен вынужденно / Фото kmu.gov.ua

Теперь Украина определяет как государства красной зоны те страны, в которых количество заражений коронавирусной инфекцией составляет 55 случаев на 100 тысяч населения. Это означает, что отныне расширяется список государств, гражданам которых придется проходить 14-дневную самоизоляцию по прибытию на украинскую территорию.

Соответствующее решение было принято сегодня, 15 июля, на заседании правительства.

Министр здравоохранения Максим Степанов заявил, что ранее установленный показатель в 40 прецедентов COVID-19 на 100 тысяч населения нужно было пересмотреть.Читайте такжеТам властвует коронавирус: Минздрав обновил список стран "красной зоны"

"У нас ранее этот показатель был на уровне 40. Мы его устанавливали, когда в стране было соответственно заболеваемость активных больных 37 на 100 000 населения. Сейчас составляет 62. Таким образом, мы приводим в соответствие", - добавил министр.

Ранее в украинском МИД уже предлагали властям пересмотреть критерии по определению стран красной зоны.

Напомним, вследствие пандемии COVID-19 мировые государства разделили на страны красной и зеленой зоны. По прибытию из стран красной зоны нужно проходить 2-недельную самоизоляцию, после приезда из государств зеленой зоны – обсервацию проходить не нужно.

В Минздраве Украины подробно рассказали, что нужно делать украинцам после того, как они приехали с территории стран красной зоны.

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