Укрзализныця запускает поезда во Львов: названа дата и направления

Украинцы снова смогут ездить на поездах во Львов / УНИАН

Укрзализныця объявила о старте пассажирского железнодорожного сообщения со Львовом с 26 июня. Пассажирам курсировавших через Львов поездов разрешат совершать в городе высадку и посадку. Билеты на поезда доступны для продажи с 11:00 24 июня.

Об этом заявил исполняющий обязанности главы правления государственного предприятия Укрзализныця Иван Юрик, сообщает пресс-служба компании.

В частности, с 26 июня возобновляются рейсы следующих поездов:

№743/744 Дарница, Киев – Львов (отправление в со станции Дарница – в 17:07, со станции Киев-Пассажирский в 17:33, прибытие во Львов – 22:49; в обратном направлении: выезд со Львова в 6:02, прибытие на Киев-Пассажирский – в 11:17, на станцию Дарница – в 11:43)

(отправление в со станции Дарница – в 17:07, со станции Киев-Пассажирский в 17:33, прибытие во Львов – 22:49; в обратном направлении: выезд со Львова в 6:02, прибытие на Киев-Пассажирский – в 11:17, на станцию Дарница – в 11:43) №715/716 Киев – Львов (отправление из Киева в 6:50, прибытие во Львов – в 13:45; в обратном направлении: выезд со Львова в 16:12, прибытие в Киев в 06:49). Предусмотрены остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь.

(отправление из Киева в 6:50, прибытие во Львов – в 13:45; в обратном направлении: выезд со Львова в 16:12, прибытие в Киев в 06:49). Предусмотрены остановки на станциях Винница, Хмельницкий и Тернополь. №91/92 Киев — Львов (отправление из Киева в 22:37, прибытие во Львов – в 6:26; в обратном направлении: выезд со Львова в 23:19, прибытие в Киев – в 06:49)

(отправление из Киева в 22:37, прибытие во Львов – в 6:26; в обратном направлении: выезд со Львова в 23:19, прибытие в Киев – в 06:49) №12/11 Львов— Одесса (отправление со Львова в 22:24, прибытие в Одессу – в 08:43; в обратном направлении: отправление с Одессы в 21:59, прибытие во Львов – в 08:04).

Также Иван Юрик на своей странице в социальной сети Facebook добавил, что билеты можно приобрести уже сегодня, 24 июня, после 11:00.

Напомним, в Украине с 1 июня возобновилось железнодорожное пассажирское сообщение. Во время поездок были зафиксированы многочисленные нарушения карантинных мер.