В Киеве ужесточили карантин: главные изменения

Заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%.
С понедельника, 17 августа, в Киеве ужесточаются карантинные ограничения из-за резкого роста количества больных коронавирусом.
Такое решение было принято Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, когда Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности.
Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%.
Карантин в Киеве: новое зонирование
В Киеве возвращают карантинные ограничения, поскольку заполненность коек в медицинских учреждениях, где лечат зараженных коронавирусом людей, превысила 50%.
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В настоящее время Киев готовит медицинские учреждения "второй волны" для приема и лечения больных COVID-19.
С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:
- пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты - масок;
- пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;
- запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;
- проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м кв. площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;
- организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.
- заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.
- общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.
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Напомним, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.