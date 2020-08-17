В Киеве ужесточили карантин: главные изменения

В Киеве снова ужесточают карантин / УНИАН

С понедельника, 17 августа, в Киеве ужесточаются карантинные ограничения из-за резкого роста количества больных коронавирусом.

Такое решение было принято Государственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, когда Киев оказался в "желтой" зоне эпидемической опасности.

Это связано с тем, что заполненность коек в медучреждениях, где лечат больных коронавирусом, превысила 50%.

Карантин в Киеве: новое зонирование

В Киеве возвращают карантинные ограничения, поскольку заполненность коек в медицинских учреждениях, где лечат зараженных коронавирусом людей, превысила 50%.

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В настоящее время Киев готовит медицинские учреждения "второй волны" для приема и лечения больных COVID-19.

С 17 августа в столице будут усилены определенные правительством следующие ограничения и запреты:

пребывание в общественных зданиях, общественном транспорте без одетых средств индивидуальной защиты - масок;

пребывание на улицах без документов, удостоверяющих личность;

запрет самовольно оставлять места самоизоляции или обсервации людям, находящимся в изоляции;

проведение массовых (культурных, спортивных, развлекательных, религиозных, рекламных) мероприятий с участием более одного лица на 5 м кв. площади здания или территории, если мероприятие проводится на открытом воздухе;

организатор мероприятия является ответственным за соблюдение участниками физической дистанции не менее 1,5 м, если участники размещены стоя.

заполненность залов кинотеатров и учреждений культуры может быть не более 50% мест.

общественный транспорт - трамваи, троллейбусы, автобусы и маршрутные такси - осуществляют перевозки пассажиров только в количестве мест для сидения.

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/ Коронавирус.инфо

Напомним, с 1 августа в Украине заработали новые правила адаптивного карантина, который был продлен до 31 августа. Все регионы разделены на "зеленую", "желтую", "оранжевую" и "красную" зоны по уровню эпидемической опасности распространения COVID-19.