В Минздраве рассказали украинцам, как не допустить жесткого карантина в стране

Ляшко не исключил введения жестко карантина в Украине / УНИАН

В среду, 17 июня, Кабмин продлил противоэпидемиологические мероприятия в Украине до 31 июля. С целью предотвращения распространения коронавирусной инфекции и введения жесткого карантина на территории страны, украинцы должны помнить о соблюдении социальной дистанции, мытье рук и масочном режиме.

Об этом рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко в комментарии РБК-Украина.

По его словам, жесткие карантинные меры в Украине могут ввести в том случае, если в стране будет зафиксирован резкий рост количества прецедентов заболевания COVID-19. Никто не заинтересован в серьезном усилении противоэпидемиологических мероприятий. Поэтому украинцы, во избежание крайних мер, должны акцентировать внимание на соблюдении ключевых требований Минздрава – соблюдении социального дистанциирования, масочного режима и тщательной промывке рук.

"Но если мы не будем придерживаться санитарных норм и выполнять рекомендации МОЗ о социальном дистанцировании, масках и чистых руках, может возникнуть проблема. Поэтому лучше выполнять эти нормы и забыть о жестком карантине, который могут ввести в случае стремительного роста количества случаев коронавирусной болезни", - подчеркнул Ляшко.

Напомним, на заседании 17 июня правительство также приняло решение усилить контроль над масочным режимом и соблюдением правил в сфере пассажирских перевозок.

Тем временем появился прогноз, согласно которому карантин в Украине будут продлевать до Нового года.

По состоянию на 18 июня в Украине зафиксировано 34 063 случая заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние сутки коронавирус обнаружен у 829 украинцев – это новый антирекорд.