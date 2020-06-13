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Усиление контроля над карантином: что ожидает украинцев

13 июня 2020, 18:43

В Украине будут контролировать соблюдение санитарных норм в общественном транспорте.

Транспорт
В Украине будут следить за соблюдением карантинных мер / УНИАН

В связи с новой вспышкой COVID-19 в Украине принято решение об усилении контроля над соблюдением противоэпидемиологических мероприятий. Решение коснется сферы пассажирских перевозок и работы государственных предприятий.

Об этом в ходе своего брифинга рассказал главный санврач Украины Виктор Ляшко.

По его словам, соответствующее решение уже принято комиссией по вопросам техногенно-экономической безопасности и чрезвычайным ситуациям.

"Сегодня было поручено контролирующим органам значительно усилить контроль за соблюдением субъектами хозяйствования противоэпидемических норм", - заявил Ляшко.

В частности, было принято решение об оптимизации пассажирских перевозок, которая заключается в более тщательном контроле над соблюдением санитарных норм. Во избежание скопления людей будет увеличено число транспорта в определенных направлениях.

Что ожидает украинцев

  • Контроль над соблюдением профилактических мер в общественном транспорте
  • Увеличение числа транспорта на маршрутах
  • Изменение графика работы государственных предприятий

Также пересмотрят график работы государственных предприятий с целью уменьшения нагрузки на общественный транспорт и создания людям условий для соблюдения социальной дистанции.

Напомним, по состоянию на 13 июня, в Украине зафиксировано 30 506 случаев заражения коронавирусной инфекцией. В последние дни количество заболевших коронавирусом существенно увеличилось.

Ранее президент Владимир Зеленский призвал соответствующие органы власти проводить проверки в местах скопления людей на предмет соблюдения карантинных норм. Нарушителей ожидает административная ответственность.

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