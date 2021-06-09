Киев и Вашингтон скоординировали позиции перед встречей Байдена и Путина – ОП

США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и безопасность Украины / ukroboronprom.com.ua

Накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина Вашингтон и Киев скоординировали свои позиции. Также это касается саммита НАТО и других июньских переговоров на высшем уровне.

Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который отвечает за внешнюю политику, передает РБК-Украина.

По его словам, США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и безопасность Украины. Именно эта позиция будет основной при обсуждении всех тем, затрагивающих украинские интересы.

"Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным", - отметил Сибига.

Он также добавил, что для Украины важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и больше уважения к нормам международного права. По его словам, такой результат будет выгодным не только для Украины, но и для всех участников международных отношений.

Встреча Байдена и Путина

24 мая состоялись консультации Вашингтона и Москвы по вопросам американо-российских отношений. Делегации возглавляли советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Стороны договорились продолжить диалог в рамках саммита США и России.

25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Представитель Белого дома Аманда Слоат рассказала о том, что Байден на переговорах с Путиным заявит ему о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Путин обратится к Байдену с просьбой поддержать "переговоры" Киева с боевиками "ЛДНР" на Донбассе и выполнение Минских соглашений.