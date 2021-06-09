УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Киев и Вашингтон скоординировали позиции перед встречей Байдена и Путина – ОП

9 июня 2021, 09:32
Прослушать новость
Остановить

Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с переговорами лидеров США и России является некорректным, заявил Андрей Сибига.

Украина, США, флаги
США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и безопасность Украины / ukroboronprom.com.ua

Накануне встречи президентов США и России Джо Байдена и Владимира Путина Вашингтон и Киев скоординировали свои позиции. Также это касается саммита НАТО и других июньских переговоров на высшем уровне.

Такое заявление сделал заместитель главы Офиса президента Андрей Сибига, который отвечает за внешнюю политику, передает РБК-Украина.

По его словам, США поддерживают суверенитет, территориальную целостность и безопасность Украины. Именно эта позиция будет основной при обсуждении всех тем, затрагивающих украинские интересы.

"Вопрос относительно "беспокойств" Украины в связи с этими переговорами является некорректным", - отметил Сибига.

Он также добавил, что для Украины важно, чтобы в глобальной политике было больше предсказуемости и больше уважения к нормам международного права. По его словам, такой результат будет выгодным не только для Украины, но и для всех участников международных отношений.

Встреча Байдена и Путина

24 мая состоялись консультации Вашингтона и Москвы по вопросам американо-российских отношений. Делегации возглавляли советник американского президента по вопросам нацбезопасности Джейк Салливан и секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев. Стороны договорились продолжить диалог в рамках саммита США и России.

25 мая в Белом доме и Кремле официально подтвердили, что встреча Байдена и Путина состоится 16 июня в Женеве.

Представитель Белого дома Аманда Слоат рассказала о том, что Байден на переговорах с Путиным заявит ему о поддержке территориальной целостности и суверенитета Украины.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков считает, что Путин обратится к Байдену с просьбой поддержать "переговоры" Киева с боевиками "ЛДНР" на Донбассе и выполнение Минских соглашений.

Владимир Путин Джо Байден новости Украины Офис президента
Сейчас вы просматриваете новость «Киев и Вашингтон скоординировали позиции перед встречей Байдена и Путина – ОП». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Популярное
"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода"Всех разорвет": Ирина Горовая рассказала об отношениях с Потапом после развода Врачи составили новый перечень неочевидных симптомов диабетаВрачи составили новый перечень неочевидных симптомов диабета "Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора"Это русская рулетка": эксперт объяснил, куда пропадают финалисты Голосу країни и Х-Фактора Брошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалистБрошенную у дороги на Полтавщине 16-летнюю девушку насиловали после смерти - криминалист Позитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и СтеклоПозитив раскрыл правду о сольной карьере и участии в дуэте Время и Стекло

Последние новости

10:22

Тоннели с золотом и золотые иконы: суд оправдал пойманного на взятка чиновника из Николаева

10:12

Санкции против Беларуси: эксперт объяснил, как нужно срочно реагировать Украине

09:47

В Харькове мужчина швырнул гранату в компанию парней: детали о пострадавших Видео

09:32

Киев и Вашингтон скоординировали позиции перед встречей Байдена и Путина – ОП Видео

09:30

Рынок добровольного медицинского страхования в Украине ежегодно растет на около 20% новости компании

Реклама
09:26

9 июня - праздник друзей: как поздравить с Днем друзей 2021 и что нельзя делать

09:21

На Волыни психопат-рецидивист изнасиловал родную сестру Видео

09:21

Как Россия может сделать Штатам "больно" мнение

08:58

Карпаты колыхнуло второе за неделю землетрясение

08:19

Коронавирус в Украине 9 июня: назван лидер среди регионов по числу новых диагнозов Видео

08:02

Пономарев рассказал, чем грозит Украине встреча Байдена и Путина в Женеве Видео

07:52

Гроза, град и шквалы: синоптик предупредил о погодных неприятностях Видео

07:45

Тина Кароль спустила штаны и засветила соблазнительное белье

07:11

В России загорелась реанимация коронавирусной больницы: есть жертвы Видео

07:08

Вещи, которым не место в шкафу женщин после 40 лет Видео

07:08

Сотни тысяч доз: в Белом доме подтвердили, что дадут Украине вакцину от COVID-19 Видео

06:40

Украина обладает всеми необходимыми инструментами для присоединения к НАТО - Блинкен

06:30

День медицинского работника 2021: какого числа, традиции и поздравления Фото Видео

06:19

Сладкая пилюля от США: чего ждать от встречи Зеленского и Байдена мнение

06:00

Гордон сделал опасный для Украины прогноз по встрече Байдена и Путина Видео

Реклама
05:31

Назван самый опасный жир в организме человека: что с ним делать Видео

05:03

Как питаются японцы с "острова бессмертных" Окинава: три главных совета Видео

04:25

"Президент Притула": эксперт оценил шансы шоумена "откусить по-крупному" Видео

04:22

Легкий маникюр на лето 2021, который завораживает с первого взгляда Фото Видео

03:51

Ученые рассказали, опасно ли для глаз употребление кофе Видео

03:50

Уменьшило ли ношение масок риск заразиться коронавирусом - ответ ученых Видео

03:04

Джокер Хоакин Феникс признался, будет ли его сын веганом

02:26

Леди Гага без трусов и с невинным лицом произвела фурор

01:53

Гороскоп на завтра 10 июня 2021 всех знаков Зодиака: крупное везение и невероятные предложения Видео

00:51

В Евросоюзе сделали предупреждение России из-за ситуации с режимом Лукашенко Видео

00:51

Эксперт объяснил, как секретарь СНБО "подложил свинью" Зеленскому

00:25

Байден заявил об угрозах режима Лукашенко Вашингтону и ударил санкциями по Беларуси Видео

00:04

Гороскоп на сегодня 9 июня 2021 всех знаков Зодиака: провальный конфликт и наказание Видео

08 июня, вторник
23:46

Отказ США от санкций против СП-2: у Байдена раскрыли детали предупреждения Украине Видео

23:26

Не можете подтянуться? Вот, что ваше тело пытается вам сказать Видео

23:07

Встреча Зеленского и Байдена: в США назвали главные требования к Украине Видео

22:55

Во Львове трагически погибла чемпионка Украины по пауэрлифтингу

22:29

"Крым – это Украина": Зеленский получил форму сборной, из-за которой негодует Россия Видео

22:27

Макрон отреагировал на сочную пощечину, которую получил на улице

21:48

В НАБУ подтвердили подлинность скандальных "пленок Медведчука" Видео

Реклама
21:14

Сердечный приступ: лучшее растительное масло для снижения риска Видео

21:12

Россия пожаловалась в УЕФА из-за Крыма и "Слава Украине" на футболках украинской сборной Видео

20:54

"Дьявольское" солнечное затмение 10 июня 2021 года: астролог предупредил об угрозе "большой воды"

20:49

Жительница ЮАР родила сразу 10 детей и установила мировой рекорд

20:44

От чего повышается и понижается давление: врач дал короткий ответ Видео

20:28

Секс в машине: сексолог назвал необычные позы Видео

20:17

У Байдена сделали заявление о помощи Украине из-за достройки и запуска Северного потока-2 Видео

20:11

Суд принял окончательное решение по ликвидации УПЦ КП

20:11

В стиле товарища Сталина: что не так с идеей о высадке миллиарда деревьев мнение

20:07

Зеленский объявил Байдену о новой инициативе Киева по вступлению Украины в НАТО Видео

O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеАрхив
©2002-2021, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Мы используем cookies
Принять