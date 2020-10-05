Когда и кому повысят пенсии - в Кабмине составили календарь

О повышении пенсий рассказала министр социальной политики Марина Лазебная.
Правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства и проведет повышение пенсий для украинцев в ближайшие месяцы, а также в 2021 году.
Об этом заявила в эфире Украинского радио руководитель министр социальной политики Марина Лазебная.
"Кабинет министров одобрил повышение пенсий в 2021 году, а в министерстве разработали специальный "календарь повышения пенсий"", — заявила она.
Далее, по словам министра, следующее повышение запланировано на 1 декабря нынешнего года — оно станет уже третьим в текущем году повышением социальных стандартов и прожиточного минимума для всех категорий населения. Это повышение автоматически потянет повышение пенсий для трех миллионов человек.
В следующем, 2021 году, согласно календарю Кабмина, в первом полугодии украинские пенсионеры получат повышение выплат в два этапа:
- с 1 января 2021 года — минимальная пенсия увеличится с 2100 гривен до 2400 гривен;
- с 1 марта 2021 года будет проведена ежегодная индексация пенсий.
"С января минимальная пенсия повысится с 2100 до 2400 гривен. Март — в марте мы делаем индексацию. Параметры индексации будут определять в феврале", — уточнила Лазебная.
Кроме того, согласно данным Минсоцполитики, в апреле должен состояться автоматический пересчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа.
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Повышение пенсий - что было ранее:
- Премьер-министр Денис Шмыгаль в ходе встречи со студентами Львовской политехники заявил - Украина уже через 15 лет не сможет гарантировать выплаты будущим пенсионерам
- На странице официального издание ПФУ Пенсионный курьер в Facebook сообщалось - у украинца можно забрать половину его пенсии. Законодательство страны это разрешает, если речь идет о выплатах алиментов, возмещении вреда в пользу иного лица и ряде других случаев.