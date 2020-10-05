Когда и кому повысят пенсии - в Кабмине составили календарь / УНИАН

Правительство намерено выполнять взятые на себя обязательства и проведет повышение пенсий для украинцев в ближайшие месяцы, а также в 2021 году.

Об этом заявила в эфире Украинского радио руководитель министр социальной политики Марина Лазебная.

"Кабинет министров одобрил повышение пенсий в 2021 году, а в министерстве разработали специальный "календарь повышения пенсий"", — заявила она.

Далее, по словам министра, следующее повышение запланировано на 1 декабря нынешнего года — оно станет уже третьим в текущем году повышением социальных стандартов и прожиточного минимума для всех категорий населения. Это повышение автоматически потянет повышение пенсий для трех миллионов человек.

В следующем, 2021 году, согласно календарю Кабмина, в первом полугодии украинские пенсионеры получат повышение выплат в два этапа:

с 1 января 2021 года — минимальная пенсия увеличится с 2100 гривен до 2400 гривен;

с 1 марта 2021 года будет проведена ежегодная индексация пенсий.

"С января минимальная пенсия повысится с 2100 до 2400 гривен. Март — в марте мы делаем индексацию. Параметры индексации будут определять в феврале", — уточнила Лазебная.

Кроме того, согласно данным Минсоцполитики, в апреле должен состояться автоматический пересчет работающим пенсионерам с учетом зарплаты в период работы и приобретенного стажа.

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