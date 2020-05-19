УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

В Минобразовании рассказали, как будет проходить ВНО на карантине

19 мая 2020, 09:02

В профильном ведомстве рассказали, как будет проходить ВНО-2020 в условиях коронавирусного карантина.

ВНО
В Минобразовании рассказали, как будет проходить ВНО на карантине / УНИАН

Внешнее независимое оценивание, которое из-за коронавирусного карантина было смещено решением Минобразования на период с 25 июня по 17 июля 2020 года, пройдет по новым правилам.

Как сообщают в профильном ведомстве ‒ в первую очередь, ради борьбы с угрозой распространения Covid-19, школьников будут рассаживать на дистанции 1,5 метра друг от друга. А все входные двери в классы будут постоянно открытыми.

Читайте такжеВ Украине перенесли ВНО и вступительные экзамены 2020: названы датыРекомендации Минздрава к проведению ВНО-2020 вынесены на общественное обсуждение. Замечания и предложения от украинцев принимаются до 18.00 среды, 19 мая.

Кроме того, всем участникам ВНО будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептическими средствами. Все выпускники обязаны сидеть в медицинских масках. Людей, у которых обнаружат симптомы острых респираторных вирусных инфекций, к сдаче тестов не допустят, а предложат прийти позже ‒ на дополнительную сессию ВНО.

Более того, в аудиториях необходимо будет сильно дезинфицировать столы и стулья, за полчаса до начала тестирования проветривать помещения, а также организовать дежурство школьной медсестры либо бригады медработников.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль разрешил проведение внешнего независимого оценивания в период с 25 июня по 17 июля 2020 года ‒ при условии, что эпидемиологическая ситуация в Украине даст возможность его организовать.

ВНО новости Украины Минобразование коронавирус школьники
Сейчас вы просматриваете новость «В Минобразовании рассказали, как будет проходить ВНО на карантине». Другие новости Украины читайте в разделе «Украина». Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter. Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Подписывайтесь на наш канал в Telegram
Новости партнеров

Последние новости

09:52
Без жетонов: что изменится для пассажиров после открытия метро в Киеве
09:48
Коронавирус в Украине: уже третий день подряд снижается число новых заражений - обновлено
09:40
Коронавирус в Украине и мире: сколько людей заразились и умерли на 19 мая
09:36
В Минздраве рассказали, когда Украина планирует запустить авиаперелеты за границу
09:25
Любой антисептик "пшикалка" не работает – Комаровский Видео
09:13
Гороскоп на 19 мая для всех знаков Зодиака: кому грозит "черный день" Видео
09:11
Магнитная буря ударила внезапно – как спастись Видео
09:02
В Минобразовании рассказали, как будет проходить ВНО на карантине
08:46
Доллар упал до минимума за два месяца: сколько стоит валюта
08:36
В Киеве открыли новые автобусные спецмаршруты: куда можно уехать
08:35
Украину, как государство-лузер, будет ждать повторение ужасов Венесуэлы мнение
07:58
Коронавирус в США может убить более миллиона человек - прогноз ученых
07:13
Топлес и без трусов - Мисс Украина поделилась пикантными фото Фото
06:55
НАТО у границ: как Россия воплотила в жизнь свой самый страшный сон мнение
06:29
Легитимация "покемонов": Тука объяснил проблемы на переговорах с "ЛДНР"
06:11
"Отличные грабители": названы опасные знаки Зодиака
05:40
Ученые придумали новый способ лечения рака
05:08
"Не просто стресс, а лихорадка": Кулеба спрогнозировал, что будет с ЕС после пандемии
04:03
Климкин рассказал о "перезагрузке" в России
03:21
Поздравления с днем рождения брату – своими словами и открытки Видео
Правила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиКонтактыАрхив
©2002-2020, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
Продолжая просматривать glavred.info, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Принять