В Минобразовании рассказали, как будет проходить ВНО на карантине / УНИАН

Внешнее независимое оценивание, которое из-за коронавирусного карантина было смещено решением Минобразования на период с 25 июня по 17 июля 2020 года, пройдет по новым правилам.

Как сообщают в профильном ведомстве ‒ в первую очередь, ради борьбы с угрозой распространения Covid-19, школьников будут рассаживать на дистанции 1,5 метра друг от друга. А все входные двери в классы будут постоянно открытыми.

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Кроме того, всем участникам ВНО будут измерять температуру и обрабатывать руки антисептическими средствами. Все выпускники обязаны сидеть в медицинских масках. Людей, у которых обнаружат симптомы острых респираторных вирусных инфекций, к сдаче тестов не допустят, а предложат прийти позже ‒ на дополнительную сессию ВНО.

Более того, в аудиториях необходимо будет сильно дезинфицировать столы и стулья, за полчаса до начала тестирования проветривать помещения, а также организовать дежурство школьной медсестры либо бригады медработников.

Напомним, ранее премьер-министр Денис Шмыгаль разрешил проведение внешнего независимого оценивания в период с 25 июня по 17 июля 2020 года ‒ при условии, что эпидемиологическая ситуация в Украине даст возможность его организовать.