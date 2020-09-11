Компания из США отказалась поставлять в Украину сжиженный газ

Американская компания отказалась поставлять в Украину LNG-газ / olx.ua

В США компания Louisiana Natural Gas Exports Inc. предложила Украине долгосрочное сотрудничество, а затем внезапно отказалась подписывать контракт на поставки сжиженного природного газа LNG в объеме пяти млрд куб. м в год.

Как сообщила на брифинге исполняющая обязанности министра энергетики Ольга Буславец, компания LNGE отказалась от сотрудничества с Украиной без объяснения причин и позже отказалась пояснить, что стало первопричиной разрыва партнерских отношений. Об этом информирует ресурс Oilpoint.

По словам министра, в ведомстве пытаются связаться с американцами, но новой информации по данному вопросу пока нет.

Отметим, директор LNGE Бен Бланше констатировал, что компания проинформировала президента Украины и Кабмин о решении отозвать предложение о заключении долгосрочного соглашения на поставку американского газа в Украину.

Читайте такжеВ Германии рассказали, выгодно ли закупать газ у США"Сам проект достаточно сложный и может быть успешным только в том случае, если мы сможем сотрудничать со всеми вытекающими сторонами в Украине, а также в Польше и США", — заявил Бланше.

Руководитель компании подчеркнул, что разрыв контракта вызвал негативную реакцию со стороны НАК Нафтогаз Украины. Менеджмент предприятия считает проект сотрудничества с Украиной бесперспективным и не привлекательным для инвесторов.

Газ из США: