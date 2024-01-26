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Конец войны в 2024 году: в Раде дали тревожный прогноз о ходе боевых действий

Юрий Берендий
26 января 2024, 19:28
Яременко отметил, что украинцы должны быть готовы к тому, что война будет продолжаться, а также делать все возможное для скорейшей победы над врагом.
Конец войны в 2024 году: в Раде дали тревожный прогноз о ходе боевых действий
В Раде рассказали о том, закончится ли война в 2024 году / Коллаж Главред, фото: УНИАН, 128 отдельная горно-штурмовая Закарпатская бригада

По словам народного депутата Украины, дипломата Богдана Яременко, война России против Украины не закончится в 2024 году. Об этом он рассказал во время чата на Главреде. Он также отметил, что Украина вернет под свой контроль все оккупированные территории и выйдет на границы 1991 года, однако это произойдет не в 2024 году.

"Очень не люблю фразу "кем воевать": хотя она правильная по своей сути, но совсем не правильная по форме. У нас есть миллионная армия. Она скрипит, потому что есть проблемы с обеспечением и пополнением. Два года воевать без ротаций и отдыха невероятно трудно, тем более, потери тоже серьезные. Людей все время нужно учить, готовить новых и так далее", - указывает нардеп.

Яременко подчеркивает, что мы еще далеки от того, чтобы утверждать, что у нас нет кадров.

"Антимобилизационная волна, которая поднялась, показала пока что неспособность власти как-то это преодолеть. Но это вопрос ближайших нескольких месяцев. Это вовсе не проигранная ситуация. У нас есть армия, и она воюет, причем успешно. Она зла, она подготовлена, она с каждым днем все лучше обеспечивается", - отмечает дипломат.

Он также указывает на то, что победу мы получим не только мечтая о мире, но и активно работая для достижения победы и находя для этого ресурсы. Это означает, что каждый из нас должен быть готов пожертвовать практически всем для достижения этой цели.

"Когда мы доведем себя до такого ментального состояния, мы начнем больше видеть будущее. Пока что это будущее в том, что мы перемалываем российские вооруженные силы. Это трудно, это кровопролитное занятие, это ментально очень сложно. Вижу, как устают мои друзья, в каком они состоянии. Но никто из них не бросает войну и фронт", - отмечает Яременко.

Смотрите видео, в котором Богдан Яременко рассказал, вернется ли Украина к границам 1991 года:

Депутат подчеркивает, что мы должны быть готовы к тому, что война будет продолжаться. Он добавил, что хотя ситуация не будет постоянно такой тяжелой, как сейчас, характер конфликта будет меняться, поскольку мы получаем разнообразное вооружение. Кроме того, важными и перспективными являются последние соглашения с Британией, где обсуждаются высокоточные вооруженные системы.

"Британия - как локомотив, который пробивает отношение Запада в различных вопросах обеспечения Украины. Дальнобойные системы нам нужны, чтобы менять общественные настроения в России, уничтожать возможности россиян обеспечивать их вооруженные силы, которые воюют на нашей территории, и тому подобное. Это очень существенно может изменить характер войны", - добавляет нардеп.

Также, он делает вывод, что авиация может повлиять на ход войны. Вследствие этого может измениться и наша способность обеспечивать деятельность морских портов.

"Нам будет сложно и трудно, но это не значит, что проблемы нарастают в геометрической прогрессии, ведь есть и положительные изменения в том, что происходит на фронте. Впрочем, ситуация на фронте не позволяет мне сегодня сделать вывод, что 2024 год будет последним годом войны. Последний год будет тогда, когда мы победим", - резюмировал народный депутат Украины Богдан Яременко.

Ситуация на фронте

Напомним, как ранее сообщал Главред, в течение последних двух месяцев на Лиманском направлении враг активизировался, атакуя украинские позиции с большим количеством живой силы и техники, сообщил начальник службы по связям с общественностью 21-й отдельной механизированной бригады Сергей Дибров.

Российские оккупационные войска продолжают обстреливать город Авдеевка в Донецкой области. Только за минувшие сутки россияне осуществили 80 авиабомбовых ударов по городу, кроме того, было проведено 50-60 массированных обстрелов с применением артиллерии. Об этом заявил начальник Авдеевской городской военной администрации Виталий Барабаш.

В городе Авдеевка Донецкой области российским оккупантам удалось прорвать оборону ВСУ и захватить несколько опорных пунктов.

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