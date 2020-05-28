В НАН сделали заявление о пике COVID-19 в Украине

Украина уже прошла пик COVID-19 / УНИАН

Пик заболеваемости китайской коронавирусной инфекцией COVID-19 на территории страны уже пройден, он произошел в первую неделю мая. Об этом рассказал вице-президент Национальной академии наук Анатолий Загородний в четверг, 28 мая.

По его словам, ученым удалось заранее понять, когда будет пик заболевания, что помогло точно его спрогнозировать. Несмотря на определенные проблемы, количество заражений в день в Украине в целом постепенно сокращается.

"Первый прогноз был обнародован 13 марта, он оказался довольно успешным и оправдался... Это касается и ежедневного количества заболевших, и летальности, и главное, что удалось предусмотреть, - пик заболеваемости, который пришелся на первую неделю мая. Мы можем видеть, что как раз пик сейчас уже преодолен, хотя склон довольно пологий, но все же мы выходим на уменьшение количества заболевших ежедневно", - отметил Загородний в ходе пресс-конференции.

Также он подчеркнул, что если бы противоэпидемиологические карантинные мероприятия ввели всего на 1 неделю позже, то по состоянию на сейчас количество заражений COVID-19 в Украине было бы больше, причем в 3-4 раза.

По состоянию на 28 мая на территории Украины установлено 22 382 прецедента заражения коронавирусной инфекцией COVID-19. За последние 24 часа коронавирус обнаружили еще у 477 украинцев.

Ранее главный санитарный врач Украины Виктор Ляшко заявил, что уже 22 июня на территории страны могут отсутствовать прецеденты заражения коронавирусом.