"Крах для туризма": Комаровский заговорил о новой опасности

Комаровский рассказал, чем опасен коронавирус для Египта и Турции / Скриншот

Коронавирус и отдых - популярным странам, где очень любят отдыхать туристы, в первую очередь Египту и Турции, светит серьезный удар по этому бизнесу, если кто-то из отдыхающих заразится там COVID-19 и умрет.

Об этом в интервью каналу Politeka Online заявил доктор Евгений Комаровский. Видео было опубликовано на YouTube-канале украинского врача-педиатра.

Эксперт не советовал отказываться от поездок в отпуск за границу людям, которые находятся вне зоны риска.

Читайте такжеКоронавирус в Украине: Комаровский оценил риски заражения во время игр

"Вы не будете в Турции или Египте рисковать больше, чем в Украине. Это совершенно однозначно. Более того, если вас вдруг скрутит и вы заболеете, то шансов на адекватную помощь в Турции не меньше, чем в Украине", – отметил он.

Врач сказал, что у него "большие сомнения" по поводу правильной помощи в Египте.

"Но вы же поймите, что если не дай бог кто-то из тех, кто приехал отдыхать в Турцию, заболеет коронавирусом и умрет, это будет крах туристического бизнеса на сезон", – добавил Комаровский.

По его словам, "если кто-то там заболеет, то турецкая система здравоохранения будет его облизывать и лечить изо всех вообще возможных сил", лишь бы пациент был в порядке.

Советы Комаровского

Как писал Главред, Евгений Комаровский также пояснил, почему переполненные пляжи менее опасны в плане передачи COVID-19, чем переполненный общественный транспорт.

Напомним, ранее Комаровский прокомментировал решение властей об усилении карантинных мероприятий в Киеве.

Он обратил внимание на то, что вероятность заражения COVID-19 зависит от интенсивности воздухообмена и расстояния между людьми и выразил недоумение из-за ограничения работы заведений общественного питания и кинотеатров.