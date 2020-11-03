"Коррупционер и пед*раст": обозленный Кива под Радой обругал журналиста Бигуса

Илья Кива / УНИАН

Одиозный политик и народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива устроил публичный скандал с матерщиной прямо возле здания Верховной Рады.

Соответствующее видео было опубликовано в Сети. Кива несколько раз назвал журналиста Дениса Бигуса коррупционером и пед*растом в ответ на вопрос журналистки проекта Bihus.Info о мотивах обжалования антикоррупционных законов в Конституционном суде.

"Коррупционер и пед*раст, который обогащается незаконным путем. Руководит вашей структурой коррупционер и пед*раст, который укрывается от налогов и обманывает государство. Он обогащается тем, что вводит в заблуждение людей. Если вы честный человек, напишите заявление и уйдите из этой организации", ‒ заявил Кива.

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