"Коррупционер и пед*раст": обозленный Кива под Радой обругал журналиста Бигуса

Нардеп от ОПЗЖ устроил скандал в своем классическом стиле.
Одиозный политик и народный депутат из фракции ОПЗЖ Илья Кива устроил публичный скандал с матерщиной прямо возле здания Верховной Рады.
Соответствующее видео было опубликовано в Сети. Кива несколько раз назвал журналиста Дениса Бигуса коррупционером и пед*растом в ответ на вопрос журналистки проекта Bihus.Info о мотивах обжалования антикоррупционных законов в Конституционном суде.
"Коррупционер и пед*раст, который обогащается незаконным путем. Руководит вашей структурой коррупционер и пед*раст, который укрывается от налогов и обманывает государство. Он обогащается тем, что вводит в заблуждение людей. Если вы честный человек, напишите заявление и уйдите из этой организации", ‒ заявил Кива.
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Илья Кива - что было ранее:
- Нардеп Кива обвинял украинские власти в поставках оружия в Азербайджан через Турцию.
- Он утверждал, что грузы от госкомпании "Укрспецэкспорт" вылетают в Стамбул, а оттуда в Баку, где их получают представители Минобороны Азербайджана.
- До того Кива занимался личной перепиской с абонентом, который у него в телефоне был подписан как Яна Блядинская.