Кравчук пригрозил России отключением от платежной системы SWIFT из-за Донбасса

Леонид Кравчук пригрозил России санкциями / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбассу, то Украина может настоять на усилении санкций против Москвы, например, отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

"Начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора. Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать", - сказал Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

При этом Кравчук подчеркнул, что лучший путь решения ситуации на Донбассе - это дипломатический.

"Если Россия не хочет договориться дипломатическим и политическим путем, Украина должна сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность", - отметил Кравчук.

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