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Кравчук пригрозил России отключением от платежной системы SWIFT из-за Донбасса

6 декабря 2020, 07:26
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Украина может настоять на усилении санкций против Москвы.

Леонид Кравчук
Леонид Кравчук пригрозил России санкциями / УНИАН

Глава украинской делегации в Трехсторонней контактной группе Леонид Кравчук заявил, что если Россия не будет делать никаких шагов навстречу по Донбассу, то Украина может настоять на усилении санкций против Москвы, например, отключить Россию от международной платежной системы SWIFT.

"Начало нового года будет началом нового стандарта нашего понимания ситуации, наших поисков новых влияний и наших предложений о давлении на агрессора. Это могут быть санкции, которые называются международная платежная система. Мы будем это просить и требовать", - сказал Кравчук в эфире телеканала Украина 24.

При этом Кравчук подчеркнул, что лучший путь решения ситуации на Донбассе - это дипломатический.

"Если Россия не хочет договориться дипломатическим и политическим путем, Украина должна сделать все, чтобы ее заставили остановить агрессию и восстановить территориальную целостность", - отметил Кравчук.

Ситуация на Донбассе – о чем сообщалось ранее:

  • 3 декабря первый президент Украины, председатель украинской делегации в ТКГ Леонид Кравчук рассказал, что встреча в нормандском формате для урегулирования ситуации на Донбассе может состояться до конца года.
  • 2 декабря россияне анонсировали проведение при ООН неформальной встречи по вопросам урегулирования конфликта на Донбассе. Принять участие в таких переговорах они пригласили представителей боевиков "ЛДНР".
  • Чуть позже глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что такая инициатива России направлена на использование международных переговорных площадок для продвижения своей пропаганды. Встречу в таком формате должны проигнорировать все ведущие государства.

SWIFT санкции против России война на Донбассе Леонид Кравчук новости Украины
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