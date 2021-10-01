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"Крым – российский": блогерша из Львова угодила в скандал и поплатилась за наглую выходку

1 октября 2021, 17:18
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Видео со скандальным заявлениям Khristina505 стало резонансным и вызвало бурю гнева в Сети.

Блогерша из Львова угодила в скандал / Скриншот

Блогерша из Львова под ником Khristina505 угодила в скандал после того, как заявила о том, что Крым является российским.

В соцсетях появилась запись ее разговора, во время которого она также оскорбила ветеранов АТО.

"Мой знакомый недавно ехал в Москву, ну, Крым это же Россия, и ему нужно было иметь подтверждение, что у тебя есть родственники в России, чтобы тебя пустили через границу. Крым российский по документам, вот и все, и пишите все, что хотите, мне наср*ть".

"АТОшников почему не люблю? Потому, что они много себе возомнили. Бесит, заходит он в маршрутку: "Я атошник!" И что? Пи*дуй работай! Бабулечка с пенсии должна оплатить маршрутку, а он "Я атошник!" Вот таких людей ненавижу", - сказала девушка с ником Khristina505 в TikTok.

Отметим, что видео с заявлениями Khristina505 стало резонансным и вызвало бурю гнева в Сети. При этом позже блогерша решила изменить свое мнение.

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На новом ролике видно, как девушка снимает себя под песню "Перлина України". На видео также присутствует надпись "Крим — це Україна".

"Вопросы в трансляции были провокационные. Я каюсь за то, что говорила. Большое спасибо людям, которые защищают нашу Украину от российской агрессии", - подписала она новое видео.

Напомним, ранее сообщалось, что в соцсетях пользователь Анастасия Польских опозорилась заявлением об украинском языке, раскритиковав новые нормы Закона о языке и назвав украинский язык "мерзким".

Девушка перепостила сообщение о соответствующих положениях закона для своих подписчиков.

"Что по маразму? Как жить, когда не перевариваешь украинский?", – подписала она сообщение.

В то же время блогерша назвала своих критиков "быдлом", которое, в отличие от нее, не платит налоги.

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Также ранее сообщалось, что в Харькове 26-летняя девушка обругала парад вышиванок, назвав его участников "быдлом", которое занимается х**ней", а лозунг "Слава Украине" - нацистским. После этого оскорбления девушка стала "звездой" в Сети и объектом хейта. А вскоре ее уволили с работы.

viber
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