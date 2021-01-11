Кулеба потроллил президента Чехии, сравнившего захват Капитолия с Майданом

Дмитрий Кулеба иронически оценил заявление президента Чехии.
Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания президента Чехии Милоша Земана по поводу беспорядков в США и штурма Капитолия, которые он сравнил с Майданом в Украине в 2013-2014 годах.
В своем сообщении в сервисе микроблогов Twitter он иронически оценил заявления президента Чехии.
"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - подчеркнул Кулеба.
Напомним, Земан сравнил захват здания американского Конгресса с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.
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Кровавые беспорядки в Вашингтоне:
- Напомним, число жертв беспорядков на Капитолийском холме в Вашингтоне выросло до 5 человек.
- 3 ноября 2020 в США состоялись выборы президента.
- 6 января в Вашингтоне сотни сторонников президента США Дональда Трампа ворвались в здание Капитолия в то время, когда там проходило специальное совместное заседание обеих палат Конгресса по утверждению победы Джо Байдена. В ходе столкновений погибли четыре человека.
- После нескольких часов беспорядков полиция освободила здание Капитолия от протестующих. Спецзаседание возобновилось. Конгресс США 7 января утвердил победу Байдена на выборах президента: за Байдена проголосовали 306 членов коллегии выборщиков, а за Трампа - 232. Инаугурация Байдена запланирована на 20 января.
- Демократическая партия США после инаугурации Байдена будет контролировать обе палаты Конгресса.
Автор: Алексей Тычина