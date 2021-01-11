Кулеба потроллил президента Чехии, сравнившего захват Капитолия с Майданом

Милош Земан / Reuters

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба прокомментировал высказывания президента Чехии Милоша Земана по поводу беспорядков в США и штурма Капитолия, которые он сравнил с Майданом в Украине в 2013-2014 годах.

В своем сообщении в сервисе микроблогов Twitter он иронически оценил заявления президента Чехии.

"Все равно, что кто-то решил бы сравнить Милоша Земана с Вацлавом Гавелом. Формально оба президента Чехии, но на самом деле ничего общего", - подчеркнул Кулеба.

Напомним, Земан сравнил захват здания американского Конгресса с Майданом и заявил, что негативно относится к революционным событиям.

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