'Легко не будет': эксперт рассказал о возможности повторения 'Харьковской операции'

По данным аналитика, следующие масштабные операции Сил обороны Украины будут проводиться в другом формате, чем наступление под Харьковом и Херсоном.

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Эксперт рассказал о возможности повторения "Харьковской операции" / Коллаж: Главред, фото: 43 отдельная механизированная бригада, 241 отдельная бригада Сил территориальной обороны

Масштабные наступательные операции, подобные тем, что произошли в Харьковской и Херсонской областях в 2022 году, вероятно, не удастся повторить. Украине нужно развивать потенциал для операций другого формата. Об этом заявил полковник запаса Вооруженных сил Украины, военный эксперт Сергей Грабский в интервью РБК-Украина.

"Таких операций уже не будет. Надо понимать, что в дальнейшем мы будем вести боевые действия и наступательные операции против глубокоэшелонированной подготовленной обороны противника на всех направлениях, на которых мы будем наступать. Возможно, за исключением каких-то дерзких вылазок в обход оборонительных укреплений противника через территории Российской Федерации", - сказал он.

Эксперт отметил, что российские войска по всей линии фронта, от Скадовска до Троицкого, активно устанавливают укрепления. Кроме того, в Донецкой области эти укрепления строились на протяжении многих лет.

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"Поэтому легких "прогулок" или операций таких, как были, у нас уже не будет. Нам нужно думать и работать над наращиванием нашего потенциала настолько, чтобы мы могли соответствовать традиционным требованиям наступательной операции - то есть превосходству в воздухе, в ударных силах и средствах, в личном составе, в маневренности и т.д. - чтобы прорвать оборону противника", - добавил Грабский.

По его словам, операции, которые состоялись в Харьковской и Херсонской областях, были осуществлены исключительно с использованием наземной техники и военных формирований. Эксперт считает, что будущие операции Украины, возможно, будут проводиться в совершенно другом формате, с использованием не только наземной техники, а также возможно с использованием воздушных сил.

"И кроме того, на сегодня и в частности в ближайшей перспективе уже речь не идет о проведении каких - то очень масштабных наземных операций - мы для этого просто физически не будем иметь силы, это невозможно. Речь идет о наращивании нашего боевого потенциала в воздухе и, возможно, на море", - подчеркнул он.

Эксперт ответил, что невозможно ожидать, чтобы Украина ежегодно продвигалась бы вглубь фронта на 15 километров, поскольку страна находится в состоянии войны с противником, который имеет численное преимущество.

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На южном фронте украинским войскам удалось освободить территории в населенных пунктах неподалеку от Великой Новоселки, сообщил полковник Тармо Кундла, глава оперативного отдела Генштаба Вооруженных сил Эстонии.

После новогодних праздников противник уменьшил свою активность на короткое время, но быстро восстановил наступательные действия. Оккупанты пытаются атаковать позиции Сил обороны возле Степного и прорваться в Авдеевку через промышленную зону. Об этом сообщил офицер "Легиона Свободы" и майор МВД Максим Морозов.

Как сообщил представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Черняк, украинская разведка обнаружила, что российские оккупанты накопили определенные силы и средства на Купянском направлении. Однако пока нет точной информации о том, состоится ли их наступление именно 15 января. Ранее россияне пытались провести операции в этом районе, но безуспешно.

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