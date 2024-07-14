Лучше выпить пива литр: в Одессе застрявшему в лифте мужчине провели провод с "пенным"

Из-за частых и не регулярных графиков отключения электроэнергии, житель многоэтажки в одесском районе Черемушки застрял в лифте.

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Застрявшему в лифте мужчине-одессите не дали умереть от жажды / коллаж Главред, фото УНИАН и ua.depositphotos.com

В Сети появилось видео, героем которого стал житель Одессы Анатолий, который застрял в лифте многоквартирного дома в районе Черемушки – по всей вероятности, во время очередного блэкаута.

Но видимо, с соседями у мужчины прекрасные отношения. Потому что они пытались сделать все, чтобы часы его вынужденного нахождения в лифте стали как можно более приятными.

Люди принесли под дверь лифта бутылку с пивом и подсоединили к ней трубку. И аккуратно просунули ее через дверь в кабину лифта.

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Что такое блэкаут Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления. Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.

Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости

Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.

Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.

Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.

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