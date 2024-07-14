Лучше выпить пива литр: в Одессе застрявшему в лифте мужчине провели провод с "пенным"

В Сети появилось видео, героем которого стал житель Одессы Анатолий, который застрял в лифте многоквартирного дома в районе Черемушки – по всей вероятности, во время очередного блэкаута.
Но видимо, с соседями у мужчины прекрасные отношения. Потому что они пытались сделать все, чтобы часы его вынужденного нахождения в лифте стали как можно более приятными.
Люди принесли под дверь лифта бутылку с пивом и подсоединили к ней трубку. И аккуратно просунули ее через дверь в кабину лифта.
Полностью видео инцидента смотрите на нашем ТГ-канале
Что такое блэкаут
Блэкаут – это тогда, когда есть критическая перегрузка и критическое несовпадение спроса электроэнергии на ее предложение, которое обеспечивается путем передачи ее от объектов генерации к точкам потребления.
Считается, что слово вошло в языковой обиход после аварии в США, которая в 1965 году обесточила Нью-Йорк.
Отключения света и ситуация с энергетикой в Украине - последние новости
Напомним, председатель правления "Укрэнерго" Владимир Кудрицкий сообщил, что ситуация с электроснабжением в Украине улучшится в августе благодаря плановым ремонтам энергоблоков атомных электростанций и изменению погодных условий.
Генеральный директор компании Yasno Сергей Коваленко прогнозирует, что отключения света зимой по базовому сценарию будут длиться 12 часов в сутки.
Председатель правления НЭК Укрэнерго Владимир Кудрицкий отметил, что в некоторых регионах Украины планируют отменить отключение электроснабжения. Это касается территорий, которые находятся у линии фронта.
Другие новости:
- Света не будет более 12 часов в сутки: графики отключений электроэнергии на 11 июля
- Из-за жары в Украине меняются графики отключения света: что известно
- График отключения света на 12 июля: в какие часы будут жесткие ограничения
Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред