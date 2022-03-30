"Люди корм собачий ели, чтобы выжить": беженцы из Мариуполя рассказали об аде, который пережили

Мариуполь / Reuters

Беженцы из Мариуполь, приехавшие на западную Украину, рассказали, какой ад им пришлось пережить в родном городе.

По словам эвакуированных людей, в Мариуполе происходят настоящие зверства. Оккупанты обустроили свои блокпосты, а украинцам приходилось убегать без вещей.

"Мы сидели в подвале около двух недель, наверное. Еда была, мы готовили на костре. Потом заканчивалась вода. У нас в подвале еще остались дети месячного возраста, двойняшки. То есть там ужас, там ад просто", - говорит жительница Мариуполя Елизавета.

Люди говорят, что некоторые их родственники остались в Мариуполе, однако с ними нет связи. Живы ли они - неизвестно.

"В городе нет связи, газа, света и воды. Также нет еды. Люди там корм собачий ели, чтобы выжить", - говорит местная жительница Виктория.

Беженцы рассказали, как оккупанты издевались над людьми.

"Люди вышли, во дворах готовят - мужчина и женщина из нашего подъезда. Женщине перебили ногу, а мужчине перебили бедро. Больницы не работают, больницы взорвали. Роды принимают в подвалах. Двойня родилась в подвале", - говорит жительница Мариуполя Анна.

Люди рассказывают, что умерших в результате обстрелов оккупантов, хоронят прямо во дворах домов.

Жителям Мариуполя приходилось бежать из города во время обстрелов. Кроме того, оккупанты расстреливают автомобили с гуманитарной помощью.

Напомним, с начала вторжения России в Украину Офис уполномоченного по правам человека уже начал получал жалобы от украинцев о половых преступлениях совершенных против них российскими военными.

Кроме того, в В Киевской области оккупанты изнасиловали женщину. 33-летняя украинка Наталья рассказала, что над ней несколько часов измывались пьяные российские оккупанты. Перед этим военные застрелили ее мужа и собаку.

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