Укр
Читать на украинском
  1. Новости
  3. Украина

Люди собрались, чтобы получить пенсию: в Яровой резко возросло количество погибших

Ангелина Подвысоцкая
9 сентября 2025, 18:35
143
Российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по центру поселка, куда приехал автомобиль Укрпочты и собрались пенсионеры.
удар по Яровой
Россияне ударили по Яровой / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

В Донецкой области внезапно возросло количество погибших в результате российского удара по поселку Яровая Краматорского района. Уже известно по меньшей мере о 24 погибших и 19 раненых. Об этом сообщает ГСЧС.

"На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели транспортировали двух раненых из стабпункта в медучреждение и ликвидировали пожар, который возник в результате вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

В Сети разлетелись кадры с места атаки. На них видно полностью разрушенный автомобиль и тела, которые разбросало вокруг взрывной волной. Специалисты проводят ДНК-экспертизы для установления личности погибших.

видео дня

  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября Фото: скриншот
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября Фото: скриншот
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября Фото: t.me/VadymFilashkin
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября Фото: Нацполиция
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября Фото: Нацполиция
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября Фото: Нацполиция
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября фото: ГСЧС
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября фото: ГСЧС
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября фото: ГСЧС
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября фото: ГСЧС
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября фото: ГСЧС
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября фото: ГСЧС
  • Удар РФ по Яровой 9 сентября
    Удар РФ по Яровой 9 сентября фото: ГСЧС

Реакция Зеленского на удар по Яровой

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на удар по гражданским, которые пришли получить пенсию. Он уточнил, что удар был нанесен управляемой авиационной бомбой.

"Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским. Это были обычные люди, которые получали пенсии. По состоянию на сейчас известно: 24 человека погибли, мои соболезнования. Ранены еще 19. Всем оказывается необходимая помощь. Это только один удар из многих, которыми россияне ежедневно бьют по украинцам - по нашим людям, по нашему государству. Россияне продолжают убивать, и ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов. Именно это Путин воспринимает как разрешение воевать дальше - если нет сильного давления, если нет достаточно сильных ответных действий", - сказал президент в своем вечернем обращении.

Он отметил необходимость давить на Россию, чтобы это было ощутимо российской экономике и российскому государству.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

зеленский
Зеленский отреагировал на удар по Яровой / фото: скриншот

Реакция западных партнеров

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта отреагировал на авиаудар по поселку Яровая. Свое эмоциональное заявление он оставил в соцсети Х.

В ответ на гибель более 20 гражданских от российского удара Кошта задал три вопроса.

"Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия перестанет убивать людей? Когда президент Путин согласится начать мирные переговоры, на которые уже согласился президент Зеленский?" - написал председатель Евросовета.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 сентября оккупанты атаковали Киев ударными дронами и ракетой "Искандер". Один из ударов был нанесен прямо по зданию Кабинета министров Украины.

По данным Уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, боевая часть ракеты, которая попала в Кабмин, не сработала. Ракета содержала компоненты из США, Европы, Беларуси и РФ.

Кроме этого, Россия снова готовит удары по украинской энергетике, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки. Он отметил важность защиты критической инфраструктуры, стабильности энергосистемы и обеспечении общин надежной связью.

Читайте также:

Если вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции.

Наши стандарты: Редакционная политика сайта Главред

война в Украине Владимир Зеленский вторжение России ракетный удар
Новости партнеров

Главное за день

Ещё
Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

19:30Синоптик
В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

19:26Мир
Украина может заморозить фронт: посол США при НАТО назвал ключевое условие

Украина может заморозить фронт: посол США при НАТО назвал ключевое условие

19:09Война
Реклама

Популярное

Ещё
Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Гороскоп на завтра 10 сентября: Близнецам - проблемы, Скорпионам - хорошие новости

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Резкий скачок евро, гривна обвалилась: новый курс валют на 9 сентября

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Карта Deep State онлайн за 9 сентября: что происходит на фронте (обновляется)

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

Настоящий толчок судьбы: шесть знаков зодиака накроет волной любви 9 сентября

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

В ближайшее время может быть ракетный обстрел: прогремели первые взрывы

Последние новости

19:40

Презентация iPhone 17 и других новинок Apple: онлайн-трансляция

19:30

Штормовой ветер, дожди и грозы: предупреждение об опасной погоде во многих областях

19:29

"От такого просто звереешь": журналист рассказал, как пленных доводили до бешенства в РФ

19:26

В Украину направили новые системы ЗРК Patriot: в ФРГ сделали важное заявление

19:10

Финальная битва за Донбасс?мнение

В российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – ХилюкВ российском плену мы привыкли вылизывать тарелки, экономить мыло и ждать – Хилюк
19:09

Украина может заморозить фронт: посол США при НАТО назвал ключевое условие

18:37

В Киеве рыбачка показала улов: женщина выловила в Днепре экзотическую рыбу

18:35

Люди собрались, чтобы получить пенсию: в Яровой резко возросло количество погибшихФотоВидео

18:27

Какие люди ценят приключения больше, чем порядок: все связано с датой рождения

Реклама
18:25

"Смертельное" соседство: с какими овощами категорически нельзя хранить картофель

18:19

Когда нужно продавать автомобиль - определен критический возраст и пробегВидео

18:06

За закрытыми дверьми: принц Уильям сделал неожиданное признание о своих детях

18:04

94% разводов можно предсказать: психологи назвали ТОП-4 признака конца отношений

17:50

Умолял: Повалий в слезах призналась, кто просил ее не предавать Украину

17:44

Строгие запреты и приметы 10 сентября: что нельзя делать, чтобы не началась "черная полоса"

17:27

Супертест на IQ: найдите 3 отличия на картинке с мальчиком под кроватью за 71 с

17:25

Беларусь под прицелом: Жданов раскрыл вероятные задачи перед ВСУ

17:15

Хозяйка уехала, а кот устроил скандал: его реакция рассмешила всех, видео

17:02

Звезда "Х-фактора" и "Україна має талант" угасла: погиб известный создатель

16:53

Есть в шкатулке у каждой: Андре Тан назвал самые модные аксессуары на осень-2025

Реклама
16:46

Эксперт призвал НАПК проверить расхождения в декларации главы НБУ Андрея Пышного

16:45

Модная верхняя одежда на осень: что носить вместо скучного тренча

16:36

Польша закрывает границу - Туск опасается совместного нападения РФ с Беларусью

16:32

"Срок пошел на пользу": продюсер рассказал, где и за сколько снимается Ефремов

16:20

Худший страх Путина: в Reuters узнали, чего боится Кремль после войны

16:15

Порошенко лишь за август обогатился почти на 1 млрд грн: это его заработок за 6 довоенных лет, - СМИ

16:07

Как делают крабовые палочки: правда, о которой знают единицы

16:02

Стиль объятий может многое рассказать о человеке - ученые раскрыли секрет

15:34

Филиповичи оба: Стоцкая уже не стесняется показывать детей-копий Киркорова

15:29

В Саратовской области взорван магистральный нефтепровод: СМИ об операции ГУР

15:20

Источником новостей были новенькие: журналист рассказал о реалиях плена

15:15

Муж Заворотнюк решился на отчаянный шаг после смерти актрисы

15:00

Почему коты так любят лезть в лицо: "звоночек", когда стоит идти к ветеринару

14:53

Украинцам в Польше грозят штрафы более 20 тысяч гривен: в чем причина

14:51

В Украине начали серьезно штрафовать из-за колес: кого могут лишить прав

14:51

Гороскоп Таро на сегодня 10 сентября: Ракам - терпение, Львам - брать инициативу

14:47

Гораздо больше, чем кажется: что на самом деле и сколько помнят котыВидео

14:46

Ворвется жара до +28 °C, но не везде: в каких регионах будет необычная температура

14:40

Новый жених Даши Квитковой раскрыл очень личный факт о ней

14:40

Шесть знаков зодиака, которые откладывают работу до последней минуты

Реклама
14:37

Азербайджан-Украина: где и когда смотреть важнейший матч в отборе на ЧМ-2026

14:07

Он съедет: как третья беременность Тодоренко рушит ее брак

13:57

Ностальгия накроет после первого укуса: рецепт сказочного печенья Ракушки

13:49

"Путин получил то, что хотел": Зеленский раскрыл детали переговоров и судьбу Донбасса

13:45

Цены взлетели до исторического максимума - какой вид мяса рекордно подорожал

13:44

Продажи упали более чем вдвое: Китай массово уходит из РФ, обваливая экономику

13:43

Почему 10 сентября нельзя шить и резать острым ножом: какой церковный праздник

12:53

Как навсегда избавиться от катышков и ворса на одежде: проверенные способы

12:46

Спустя 10 лет: Тина Кароль расстрогала фотографиями со взрослым сыномФото

12:46

Назван заказчик убийства популярного рэппера Тупака Шакура

Новости Украины
Новости КиеваТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеМобилизацияПолитика
Сад и огород
Садовод назвал самое эффективное средство против сорняковКакая ошибка при поливе растений может их убитьДачники раскрыли секрет защиты от вредителей - нужна 1 вещь
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп ТароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлКитайский гороскоп на завтраЛунный календарь 2025
Мода и красота
Модные ошибкиНовости модыСоветы от Андре ТанаЖенские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюр
Рецепты
НапиткиПраздничное менюПростые блюдаЗакускиЛегкие десертыСалаты
Новости шоу бизнеса
София РотаруОльга СумскаяАни ЛоракФилипп КиркоровКейт МиддлтонЕлена ЗеленскаяАлла ПугачеваМаксим ГалкинНастя КаменскихВиталий КозловскийПотап
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииНародные приметыВсе о шоу-бизнесеГоловоломки
Экономика
Курс валютЦены на продуктыДенежная помощьТарифы
Лайфхаки и хитрости
СтиркаКомнатные растенияВсе о салеУборкаАвто
Поздравления
С днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения подругеС днем рождения, кум
Культура
Почему Волынскую область не назвали ЛуцкойОткуда на самом деле взялись украинцыПочему именно Киев стал столицей УкраиныКак Россия украла у Украины гимн
Синоптик
Прогноз погодыМагнитные буриПогода на сегодняПогода на завтраПылевая буря
©2002-2025, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив Отчет о прозрачности JTI
Мы используем cookies
Принять