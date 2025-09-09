Люди собрались, чтобы получить пенсию: в Яровой резко возросло количество погибших

Российские оккупанты ударили управляемой авиабомбой по центру поселка, куда приехал автомобиль Укрпочты и собрались пенсионеры.

Россияне ударили по Яровой / Коллаж: Главред, фото: ГСЧС

В Донецкой области внезапно возросло количество погибших в результате российского удара по поселку Яровая Краматорского района. Уже известно по меньшей мере о 24 погибших и 19 раненых. Об этом сообщает ГСЧС.

"На месте происшествия работали все экстренные службы. Спасатели транспортировали двух раненых из стабпункта в медучреждение и ликвидировали пожар, который возник в результате вражеского обстрела", - говорится в сообщении.

В Сети разлетелись кадры с места атаки. На них видно полностью разрушенный автомобиль и тела, которые разбросало вокруг взрывной волной. Специалисты проводят ДНК-экспертизы для установления личности погибших.

Реакция Зеленского на удар по Яровой

Президент Украины Владимир Зеленский эмоционально отреагировал на удар по гражданским, которые пришли получить пенсию. Он уточнил, что удар был нанесен управляемой авиационной бомбой.

"Россияне точно знали, куда бьют, точно видели, что бьют по гражданским. Это были обычные люди, которые получали пенсии. По состоянию на сейчас известно: 24 человека погибли, мои соболезнования. Ранены еще 19. Всем оказывается необходимая помощь. Это только один удар из многих, которыми россияне ежедневно бьют по украинцам - по нашим людям, по нашему государству. Россияне продолжают убивать, и ужасно, что нет достаточно сильной реакции глобальных субъектов. Именно это Путин воспринимает как разрешение воевать дальше - если нет сильного давления, если нет достаточно сильных ответных действий", - сказал президент в своем вечернем обращении.

Он отметил необходимость давить на Россию, чтобы это было ощутимо российской экономике и российскому государству.

Смотрите видео с заявлением Владимира Зеленского:

Зеленский отреагировал на удар по Яровой / фото: скриншот

Реакция западных партнеров

Председатель Европейского Совета Антониу Кошта отреагировал на авиаудар по поселку Яровая. Свое эмоциональное заявление он оставил в соцсети Х.

В ответ на гибель более 20 гражданских от российского удара Кошта задал три вопроса.

"Имеет ли это в виду Россия, когда говорит о мире? Когда Россия перестанет убивать людей? Когда президент Путин согласится начать мирные переговоры, на которые уже согласился президент Зеленский?" - написал председатель Евросовета.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, в ночь на 7 сентября оккупанты атаковали Киев ударными дронами и ракетой "Искандер". Один из ударов был нанесен прямо по зданию Кабинета министров Украины.

По данным Уполномоченного президента Украины по вопросам санкционной политики Владислава Власюка, боевая часть ракеты, которая попала в Кабмин, не сработала. Ракета содержала компоненты из США, Европы, Беларуси и РФ.

Кроме этого, Россия снова готовит удары по украинской энергетике, сообщил президент Владимир Зеленский по итогам заседания Ставки. Он отметил важность защиты критической инфраструктуры, стабильности энергосистемы и обеспечении общин надежной связью.

