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Людям угрожают казнью и жестко пытают: как оккупанты "фильтруют" мариупольцев

11 мая 2022, 20:29

Мариупольцев, не прошедших "фильтрацию", отправляют в исправительную колонию или в подвалы "Изоляции".

Мариуполь, война
Мариуполь, война / Фото Reuters

Мариупольцев, не прошедших "фильтрацию", отправляют в исправительную колонию в оккупированной Донецкой области или в подвалы "Изоляции" в оккупированном Донецке. Об этом рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

По его словам, всех, кто не проходит фильтрацию, признают "неблагонадежными" и отправляют на оккупированные территории: в исправительную колонию №52 в поселке Оленовка Донецкой области.

По словам Андрющенко, колония в Оленовке предназначена для тех, кто не проходит службу в рядах ВСУ, Нацгвардии и т.д. Там содержат родных военных, бывших правоохранителей, активистов, журналистов и людей, вызвавших подозрение - это могут быть люди с патриотическими татуировками, говорит советник.

Минимальный срок заключения - 36 суток. Именно столько времени оккупанты отводят на так называемую фильтрацию, поэтому вряд ли будут признавать незаконные заключения.

Угрожают казнить людей

По словам Андрющенко, помещение переполнено. По словам свидетелей, в колонии находятся не менее 3 тысяч человек, хотя лимит помещения — 850 человек. Общая площадь колонии — 14,3 тысяч метра квадратных, жилая зона составляет 7 тысяч квадратных метров. Среди задержанных в основном жители Мариуполя и Мариупольского района.

"Помещения наполнены людьми так, что нет возможности лечь. Вынуждены стоять и сидеть на корточках. В день выдают баклажку воды на десятки человек. Еда не каждый день. Туалет раз в день. Прогулки на открытом воздухе не предусмотрены", — сказал Андрющенко.

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Задержанных допрашивают, принуждают к сотрудничеству, применяют к ним пытки, угрожают казнить. Некоторых, по словам Андрющенко, отпускают через 36 суток, но заставляют подписать какие-то бумаги, вероятно, о сотрудничестве. Есть случаи исчезновения людей после допросов. Также есть слухи о переводе людей "в более жестокую тюрьму", вероятно, в "Изоляцию".

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Бои за Азовсталь в Мариуполе

4 мая стало известно о продолжении тяжелых боев за контроль над территорией, на которой находится металлургический комбинат Азовсталь. В сооружении украинские военные и мирные жители, которые прячутся от бомбардировок российских оккупантов.

Мэр Мариуполя Вадим Бойченко сказал, что захватчики РФ обстреливают позиции сил обороны Украины из артиллерии, самолетов, танков и кораблей. Сообщалось о потере связи с защитниками города.

Руководитель делегации Украины на переговорах с Россией Давид Арахамия заявил, что удалось восстановить связь с защитниками Мариуполя на Азовстали. Он подтвердил информацию, согласно которой оккупанты прорвались на территорию предприятия.

Советник министра внутренних дел Антон Геращенко заявлял, что оккупационные войска получили сведения от "бывшего электрика Азовстали", который показал захватчикам туннели под территорией предприятия. После этого они пошли на штурм подземных ходов.

Командир Азова, подполковник Денис Прокопенко сказал, что ситуация на предприятии Азовсталь сложная. Однако защитники продолжают обороняться.

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