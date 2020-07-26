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"Штурм и множество жертв": эксперт оценил спецоперацию в Луцке

Действия президента Владимира Зеленского в ситуации с захватом заложников были оправданы, считает Томас Макатис.

26 июля 2020, 15:30
кривош
Максим Кривош в зале суда / Скриншот

Операцию по обезвреживанию Максима Кривоша, который в Луцке захватил автобус с заложниками, оценили американские эксперты: специалист в области противодействия терроризму, профессор университета Де Пола в Чикаго Томас Макатис, а также бывший спецназовец и специалист по антитеррористической деятельности американского S. W. A. T. Джордж Клайн.

По словам Макатиса, если во время захвата заложников преступник не прибегает к насилию и убийствам, и нет оснований, что это может произойти, начинать штурм автобуса до его задержания не стоит, пишет ТСН.

"Он не применял физической силы, а лишь требовал выполнить свои условия, к тому же имел при себе взрывные устройства. Если бы штурм начался раньше, вероятно, могли быть жертвы", - подчеркнул он.

По его словам, действия президента Владимира Зеленского абсолютно оправданы, спецназовцы и президент справились со своей задачей, ведь лучший выход из такого положения - вести переговоры со злоумышленником. Чем дольше они продлятся, тем больше шансов, что в нем проснется сочувствие к заложникам, отметил профессор.

Как отметил Клайн, штурма не было, и он тут не был нужен, ведь человек сдался. Переговоры в течение всего дня в таких ситуация обычно дают лучший результат.

"У полиции есть выбор: спасти как можно больше людей или атаковать. 50 лет назад, они бы просто напали, как военная часть, и много людей было бы убито, включительно с большинством заложников. То что пытаются делать сейчас, просто говорить. Общее мнение психологов и правоохранителей: чем дольше это длится, тем лучше. Потому что когда человек начинает что-то такое, у него необыкновенно высокий уровень тревожности. И чем дольше с ним разговаривать и не нападать, тем дольше ситуация будет сдерживаться. Даже если общество в целом это более тревожно, отдельный человек, даже психически больной, со временем успокоится и в конце концов, он достигнет определенного уровня рациональности и поймет, что выбор стоит между тем, что сдаться и тем, чтобы умереть", - добавил эксперт.

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Напомним, 21 июля в Луцке вооруженный Максим Кривош захватил рейсовый автобус с пассажирами. В заложниках оказались 13 человек. Около 22:00 все захваченные граждане были освобождены, а мужчина задержан. Кривошу 44 года, он дважды судим.

Ему инкриминируют совершение террористического акта, захват и содержание лиц в качестве заложников с угрозой уничтожения людей, посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа.

Также его обвиняют в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами (ч. 1 ст. 258, ч. 2 ст. 147 ст. 348, ч. 1 ст. 263 УК Украины).

Суд принял решение взять под стражу Кривоша на 60 дней без возможности внесения залога.

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