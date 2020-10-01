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Масштабные пожары на Луганщине: возросло число жертв, проходит эвакуация

1 октября 2020, 20:37

В населенный пункт направили полицию, скорые и автобусы для эвакуации.

Увеличилось число жертв пожаров в Луганской области

В результате масштабных пожаров в Луганской области эвакуируют село Александровка Новоайдарского района - сильный ветер пошел в сторону населенного пункта.

Об этом сообщил глава Луганской ОГА - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, глава Новоайдарской РГА объявил об эвакуации.

В населенный пункт направили полицию, скорые и автобусы для эвакуации.

"Будем концентрировать все силы, чтобы отбить Александровку (от огня - ред.). Надеемся, что за ночь все населенные пункты будут локализированы, а завтра приступим к тушению пожаров в лесах", - добавил Гайдай.

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Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в Луганской области были эвакуированы 120 человек. В частности:

  • из села Муратово - 35 человек (размещены в пгт Новоайдар в школе и больнице),
  • Вороново - 40 человек,
  • Сиротино - 25 человек,
  • Осколоновки - 20 человек (эвакуированы из трех сел, размещены в Северодонецке).

Позже появилась информация об увеличении количества жертв масштабных пожаров - погибли уже 11 человек. Еще 17 человек были госпитализированы. При этом отмечается, что общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливаются.

Пожары на Донбассе - что было ранее:

  • Площадь пожара в Луганской области составляет более 9,3 тысячи га.
  • В пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами", что спровоцировало новые очаги возгорания.
  • Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил информацию про обстрелы со стороны российских наемников. По его словам, намеренно поджигалась трава.
  • К тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию. 2 самолета и вертолет в состоянии готовности, но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.
  • По фактам масштабных пожаров открыты уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности. Продолжаются неотложные следственные действия.

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