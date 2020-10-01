Масштабные пожары на Луганщине: возросло число жертв, проходит эвакуация

В населенный пункт направили полицию, скорые и автобусы для эвакуации.
В результате масштабных пожаров в Луганской области эвакуируют село Александровка Новоайдарского района - сильный ветер пошел в сторону населенного пункта.
Об этом сообщил глава Луганской ОГА - руководитель областной военно-гражданской администрации Сергей Гайдай. По его словам, глава Новоайдарской РГА объявил об эвакуации.
В населенный пункт направили полицию, скорые и автобусы для эвакуации.
"Будем концентрировать все силы, чтобы отбить Александровку (от огня - ред.). Надеемся, что за ночь все населенные пункты будут локализированы, а завтра приступим к тушению пожаров в лесах", - добавил Гайдай.
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Кроме того, в ГСЧС сообщили, что в Луганской области были эвакуированы 120 человек. В частности:
- из села Муратово - 35 человек (размещены в пгт Новоайдар в школе и больнице),
- Вороново - 40 человек,
- Сиротино - 25 человек,
- Осколоновки - 20 человек (эвакуированы из трех сел, размещены в Северодонецке).
Позже появилась информация об увеличении количества жертв масштабных пожаров - погибли уже 11 человек. Еще 17 человек были госпитализированы. При этом отмечается, что общее количество пострадавших, погибших и размер ущерба, причиненного пожарами, устанавливаются.
Пожары на Донбассе - что было ранее:
- Площадь пожара в Луганской области составляет более 9,3 тысячи га.
- В пресс-службе РГА Станицы Луганской сообщили, что российские наемники обстреляли лес "трассерами", что спровоцировало новые очаги возгорания.
- Председатель Луганской ОГА Сергей Гайдай подтвердил информацию про обстрелы со стороны российских наемников. По его словам, намеренно поджигалась трава.
- К тушению пожаров на Луганщине готовы привлечь авиацию. 2 самолета и вертолет в состоянии готовности, но пока нет подтверждения обеспечения режима тишины.
- По фактам масштабных пожаров открыты уголовные производства за нарушение требований пожарной безопасности. Продолжаются неотложные следственные действия.