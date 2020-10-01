Местные выборы в Украине: опубликован свежий рейтинг партий

Украинцы больше всего симпатизируют четырем политсилам.
На местных выборах 25 октября больше всего голосов получат четыре парламентские партии – Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина.
Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.
Согласно результатам исследования, Слугу народа готовы поддержать 15,6% опрошенных украинцев, которые определились и намерены прийти на выборы; Оппозиционную платформу - За жизнь - 11,5%; Европейскую солидарность - 11,0%, Батькивщину - 8,0%.
Далее голоса украинцев распределились таким образом:
- За майбутне - 5,9% избирателей;
- Радикальная партия Олега Ляшко - 4,9%;
- Наш край - 3,1%;
- УДАР Виталия Кличко - 3,1%;
- ВО Свобода - 3,0%;
- партия Шария - 2,5%;
- Сила и честь - 2,0%;
- партии Пропозиция и Голос - по 1,8%;
- Перемога Пальчевского - 1,7%.
Социологи отмечают, что 56% респондентов обязательно примут участие в местных выборах; колеблются (50/50) - 20% респондентов; возможно примут участие - еще 8% респондентов.
Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 25-28 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face).
Местные выборы в Украине - о чем сообщалось ранее:
- Местные выборы в Украине запланированы на 25 октября.
- Официально избирательный процесс на территории страны стартовал 5 сентября.
- В этом году выборы проходят в условиях эпидемии коронавирусной инфекции. Как утверждают в Минздраве, заболевшие Covid-19 граждане Украины смогут проголосовать на дому.
- Глава государства Владимир Зеленский заявил, что предстоящие местные выборы станут едва ли не самыми определяющими для каждого региона за всю историю в связи с децентрализацией.
- Спикер парламента Дмитрий Разумков оценил возможность проведения выборов в ОРДЛО. По его словам, чтобы провести выборы на территории временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей, нужно внести изменения в постановление о местных выборах в Украине. Однако сделать это невозможно.