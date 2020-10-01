Местные выборы в Украине: опубликован свежий рейтинг партий

Местные выборы запланированы на 25 октября / УНИАН

На местных выборах 25 октября больше всего голосов получат четыре парламентские партии – Слуга народа, Оппозиционная платформа - За жизнь, Европейская солидарность и Батькивщина.

Об этом свидетельствуют данные опроса Социологической группы Рейтинг.

Согласно результатам исследования, Слугу народа готовы поддержать 15,6% опрошенных украинцев, которые определились и намерены прийти на выборы; Оппозиционную платформу - За жизнь - 11,5%; Европейскую солидарность - 11,0%, Батькивщину - 8,0%.

Далее голоса украинцев распределились таким образом:

За майбутне - 5,9% избирателей;

Радикальная партия Олега Ляшко - 4,9%;

Наш край - 3,1%;

УДАР Виталия Кличко - 3,1%;

ВО Свобода - 3,0%;

партия Шария - 2,5%;

Сила и честь - 2,0%;

партии Пропозиция и Голос - по 1,8%;

Перемога Пальчевского - 1,7%.

ratinggroup.ua

Социологи отмечают, что 56% респондентов обязательно примут участие в местных выборах; колеблются (50/50) - 20% респондентов; возможно примут участие - еще 8% респондентов.

Опрос проведен Социологической группой Рейтинг 25-28 сентября 2020 года среди 5000 респондентов по всей Украине за исключением оккупированных Россией территорий. Метод исследования: личное формализованное интервью (face-to-face).

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