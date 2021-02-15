Метеоролог спрогнозировала, где в Украине ждать серьезных проблем с урожаем

С урожаем озимых повезет не всем регионам Украины / Reuters

Украину накрыли масштабные снегопады, фермеры надеются на хороший урожай озимых. Однако, повезет не всем. Метеорологи прогнозируют, что проблемы с урожаем будут на Юге и Востоке страны, где снега не так много, но ударили суровые морозы.

Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что ситуация с урожаем в этом году будет неравномерной. Дело в том, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и на большей части Харьковщины снежный покров составил лишь 1-3 см - это почти ничего, передает Oboxrevztel.

"Чтобы сохранить посевы озимых, необходима высота снега более 5 см при морозе ниже -15 градусов. Пока мы наблюдаем, что в тех районах, где уже были морозы даже до -23, снежный покров высокий, до 40 см, и урожай сохранится. Но сейчас мы ждем сильное похолодание, которое продержится до 19 февраля, и становится тревожно за те регионы, где снега практически нет", – отметила Адаменко.

По ее словам, в тех регионах, где снег лег на не очень промерзшую почву, высота промерзания составила всего 15-20 см. Это говорит о том, что во время таяния влага уйдет в грунт и создаст запас воды.

"А в тех регионах, где сейчас нет снега или его слой очень тонкий, с приходом морозов земля может сильно промерзнуть. И тогда там возникнут серьезные проблемы с озимыми", – добавила эксперт.

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