Метеоролог спрогнозировала, где в Украине ждать серьезных проблем с урожаем

В регионах, где нет снега или его слой очень тонкий, с приходом морозов земля может сильно промерзнуть.
Украину накрыли масштабные снегопады, фермеры надеются на хороший урожай озимых. Однако, повезет не всем. Метеорологи прогнозируют, что проблемы с урожаем будут на Юге и Востоке страны, где снега не так много, но ударили суровые морозы.
Начальник отдела агрометеорологии Украинского гидрометцентра Татьяна Адаменко отметила, что ситуация с урожаем в этом году будет неравномерной. Дело в том, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Запорожской, Донецкой, Луганской областях и на большей части Харьковщины снежный покров составил лишь 1-3 см - это почти ничего, передает Oboxrevztel.
"Чтобы сохранить посевы озимых, необходима высота снега более 5 см при морозе ниже -15 градусов. Пока мы наблюдаем, что в тех районах, где уже были морозы даже до -23, снежный покров высокий, до 40 см, и урожай сохранится. Но сейчас мы ждем сильное похолодание, которое продержится до 19 февраля, и становится тревожно за те регионы, где снега практически нет", – отметила Адаменко.
По ее словам, в тех регионах, где снег лег на не очень промерзшую почву, высота промерзания составила всего 15-20 см. Это говорит о том, что во время таяния влага уйдет в грунт и создаст запас воды.
"А в тех регионах, где сейчас нет снега или его слой очень тонкий, с приходом морозов земля может сильно промерзнуть. И тогда там возникнут серьезные проблемы с озимыми", – добавила эксперт.
Читайте такжеКогда в Украину придет тепло: синоптик назвал дату
Погода в Украине - о чем ранее писал Главред:
- С 7 февраля в Украину пришел снежный циклон, который сначала накрыл западные области, а потом распространился по всей территории страны. В большинстве регионов - сложные погодные условия с выпадением значительного снега, метелями, ледяным дождем при минусовой температуре воздуха, снежными заносами.
- Погода в Украине в течение новой недели будет очень морозной. В некоторых областях ожидается снижение температуры воздуха в ночные часы до -24 градусов. При этом сильные снегопады хоть и утихнут, но снег все равно пройдет в ряде регионов.
- Погода в Киеве резко изменится в конце следующей недели – в субботу, 20 февраля, днем ожидается до -13 градусов, а уже в воскресенье максимальная дневная температура прогнозируется +3.
- Народный синоптик Леонид Горбаль рассказал, когда в Украину придет настоящая, а не календарная весна 2021. По его словам, с марта морозы в Украине утихнут, но настоящее тепло придет только в мае.