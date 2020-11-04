Министр назвал главную причину загаженности киевского воздуха

В Киеве воздух загрязнен из-за плохой организации движения транспорта, сказал министр / УНИАН

Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сообщил, что главная причина загрязненности воздуха в Киеве заключается в плохой организации дорожного движения.

В столице дорожное движение далеко от "разумного", нужно бороться с пробками и решать проблему с парковкой, рассказал член Кабмина в интервью УНИАН.

По его словам, во всех местах мира, где нет надлежащей организации дорожного движения, высокий уровень загрязнения воздуха.

"Существует два вида источников выбросов загрязняющих веществ в воздух. Это стационарные источники – промышленность... И передвижные источники – все виды транспорта. Почему Киев имеет плохое состояние атмосферного воздуха? Потому, что в нем много транспорта, а еще транспорт стоит в пробках…", – объяснил собеседник.