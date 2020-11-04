Министр назвал главную причину загаженности киевского воздуха

Есть два вида источников выбросов, которые загрязняют воздух, поделился член правительства.
Министр защиты окружающей среды и природных ресурсов Роман Абрамовский сообщил, что главная причина загрязненности воздуха в Киеве заключается в плохой организации дорожного движения.
В столице дорожное движение далеко от "разумного", нужно бороться с пробками и решать проблему с парковкой, рассказал член Кабмина в интервью УНИАН.
По его словам, во всех местах мира, где нет надлежащей организации дорожного движения, высокий уровень загрязнения воздуха.
"Существует два вида источников выбросов загрязняющих веществ в воздух. Это стационарные источники – промышленность... И передвижные источники – все виды транспорта. Почему Киев имеет плохое состояние атмосферного воздуха? Потому, что в нем много транспорта, а еще транспорт стоит в пробках…", – объяснил собеседник.
- Ранее сообщалось, что 29 октября Киев попал в тройку лидеров городов мира по уровню загрязнения воздуха.
- На сайте Iqair, который отслеживает уровень загрязнения воздуха в режиме реального времени, говорилось, что на первом месте был индийский город Дели, на втором – пакистанский Лахор, а на третьем – Киев.