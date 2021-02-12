Минздрав облегчил жизнь онкобольным, запустив новый сервис

Сайт поможет больным раком найти нужные лекарства, которые закупаются за счет государственного бюджета.
Специально для людей, которые страдают от онкологии в Украине запустили новый электронный сервис, он должен помочь пациентам бесплатно получить лекарства.
С 15 февраля стартовал электронный сервис "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь". В министерстве отмечают, что он поможет сделать лечение более доступным и снизить долю украинцев, которые отказываются от лечения, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.
На сайте Лекарства для онкобольных можно найти препараты, которые закупаются за государственный счет, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств.
Кроме того, на сайте можно настроить получение уведомлений о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион. Другими словами, пациенту будут приходить уведомления о поступлении бесплатных лекарств в онкологический центр, где их можно будет получить.
Профилактика онкологии - о чем шла речь ранее:
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