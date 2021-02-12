Минздрав облегчил жизнь онкобольным, запустив новый сервис

Минздрав запустил новую услугу для больных раком / docrates.com/

Специально для людей, которые страдают от онкологии в Украине запустили новый электронный сервис, он должен помочь пациентам бесплатно получить лекарства.

С 15 февраля стартовал электронный сервис "Лекарства для онкобольных - Подпишись на жизнь". В министерстве отмечают, что он поможет сделать лечение более доступным и снизить долю украинцев, которые отказываются от лечения, сообщается на сайте Министерства здравоохранения.

На сайте Лекарства для онкобольных можно найти препараты, которые закупаются за государственный счет, а также лекарства из Национального перечня основных лекарственных средств.

Кроме того, на сайте можно настроить получение уведомлений о поступлении назначенных препаратов в выбранный регион. Другими словами, пациенту будут приходить уведомления о поступлении бесплатных лекарств в онкологический центр, где их можно будет получить.

Профилактика онкологии - о чем шла речь ранее: