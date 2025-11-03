Мужчин в розыске можно забронировать: Зеленский подписал закон

Зеленский подписал закон о бронировании работников ОПК с проблемами с воинским учетом.

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №4630-IX, который регулирует особенности трудовых отношений во время военного положения. Об этом сообщается на сайте Верховной Рады.

Одним из ключевых нововведений является возможность бронирования работников предприятий оборонно-промышленного комплекса, даже если у них юмеются нарушения или проблемы с военным учетом.

Закон предусматривает:

бронирование осуществляется только один раз в год и не освобождает работника от ответственности за нарушения;

для новых работников предприятий ОПК устанавливается максимальный срок испытания - 45 дней;

работодатель получает право уволить сотрудника, если тот не устранил нарушения воинского учета в определенный срок.

Документ расширяет возможности бронирования для военнообязанных, которые работают на критически важных предприятиях, в учреждениях и организациях. К этой категории относятся лица, которые:

не имеют надлежащим образом оформленных военно-учетных документов;

вообще не состоят на воинском учете;

не уточнили свои персональные данные;

находятся в розыске из-за нарушения правил воинского учета или законодательства об обороне и мобилизации.

Такие работники могут быть забронированы независимо от количества уже забронированных сотрудников в этом учреждении. Срок бронирования - до 45 календарных дней с момента заключения трудового договора, и предоставляется оно не чаще одного раза в год.

Мобилизация в Украине - последние новости

Напомним, как ранее сообщал Главред, 21 октября Верховная Рада Украины продлила действие военного положения и всеобщей мобилизации еще на 90 дней. Об этом сообщил народный депутат Ярослав Железняк.

Осенью 2025 года Украина проходит очередной этап обновления системы мобилизации. Эксперты прогнозируют, что процесс может стать более интенсивным из-за ситуации на фронте. Кроме того, к работе территориальных центров комплектования (ТЦК) уже начинают привлекать боевые подразделения. Главред разобрался, как именно изменится мобилизационная система и какие новые данные о гражданах получит ТЦК и СП.

Кроме того, вступил в силу закон, который позволяет мужчинам в возрасте от 60 лет и старше добровольно проходить военную службу по контракту. Начальник Генерального штаба ВСУ Андрей Гнатов объяснил, на какие именно специальности планируют мобилизовать мужчин этой возрастной категории.

