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"Мы готовимся": в ОВА заявили, что враг планирует наступление в Запорожской области

Марина Фурман
20 февраля 2025, 23:46
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Оккупанты могут наступать на одном отдаленном от Запорожья направлении.
карта Запорожье, армия РФ
Российская армия готовится к наступлению в Запорожской области / Коллаж: Главред, фото: Минобороны РФ, deepstatemap

Основное:

  • Россия может готовить наступление на Запорожье
  • Украинские защитники знают о вражеских планах
  • В регионе построили оборонные укрепления

Российские оккупационные войска могут готовить новое наступление в Запорожской области, Украина знает о планах врага. Об этом заявил председатель Запорожской областной военной администрации Иван Федоров в интервью "Укринформу".

По его словам, враг может наступать на одном отдаленном от Запорожья направлении.

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"Мы об этом знаем и готовимся. У врага очередной раз ничего не удастся", - подчеркнул Федоров.

При этом он добавил, что сейчас нельзя говорить о том, что нет угрозы для города.

"Мы не можем сказать, что нет угрозы для Запорожья. Но ближайшие три месяца, полгода угрозы нет, потому что у врага нет сил - тех, которые бы мы не смогли преодолеть. Те защитники, которые защищают Запорожскую линию фронта - герои, которые через силу, усталость продолжают уничтожать врага", - сказал Федоров.

Глава ОВА подчеркнул, что за последний год количество оборонительных сооружений в регионе увеличилось в сотню раз. Он добавил, что рубежи построены в четкой координации с военными.

"Мы должны четко понимать, когда строится большое количество оборонительных рубежей, то это строится база на 60-70%. Любое подразделение потом его совершенствует под себя, исходя из линии фронта. Поэтому оборонительные сооружения построены. Мы готовы", - резюмировал Федоров.

Ситуация на Запорожском направлении - последние новости

Недавно Главред со ссылкой на президента Владимира Зеленского писал, что украинские военные контролируют ситуацию на Запорожском направлении, где она сейчас лучше, чем раньше. На отдельных участках Силы обороны смогли продвинуться вперед. По его словам, ВСУ держат ситуацию на поле боя под контролем.

Израильский военный обозреватель Давид Шарп рассказал, есть ли угроза захвата российскими оккупантами украинских областных центров, которые находятся ближе всего к линии фронта - Запорожья, Херсона, Харькова, Сум, Одессы и Николаева. Он отметил, что у врага нет большой группировки, чтобы проводить наступательные действия. Однако, наступление на левом берегу Днепра, в сторону Запорожья или просто на север, теоретически возможно.

Руководитель Центра противодействия при СНБО Андрей Коваленко заявил, что пока непосредственной угрозы Запорожью нет из-за недостаточности ресурсов у врага для таких операций.

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Кто такой Иван Федоров

С 2020 - Мелитопольский городской голова. В 2022 году, во время полномасштабного вторжения войск России город Мелитополь был оккупирован. После захвата Мелитополя российскими войсками отказался сотрудничать с оккупантами, после чего был похищен российскими военными. На следующий день две тысячи жителей города вышли на протест с требованием его освобождения. После шести дней плена Федоров был обменен на пленных солдат РФ. В феврале 2024 г. указом президента Украины назначен председателем Запорожской ОГА.

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война в Украине Запорожская область Иван Федоров
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