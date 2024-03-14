'Мы нашли ключик': эксперт назвал главные условия успеха ВСУ в Крыму

Военный эксперт отмечает, что уничтожение Керченского моста приведет к значительным проблемам для российских войск во временно оккупированном Крыму.

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Эксперт назвал главные условия успеха ВСУ в Крыму / Коллаж Главред, фото: скриншот из видео

Установление украинского доминирования в Черном море и удары по объектам во временно оккупированном Россией Крыму являются важными условиями для дальнейших успехов украинских военных на этом направлении. Об этом в интервью Главреду рассказал военный эксперт, глава украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

"Ситуацию на земле нельзя привязывать к событиям на море. Это можно будет сделать только в случае, если, во-первых, удастся уничтожить Керченский мост (а для этого нам все-таки нужна тяжелая бронебойная ракета, которой является "Таурус"), а во-вторых, если уничтожить все российские БДК, которыми осуществляется снабжение", - отмечает эксперт.

Кузан отмечает, что Керченский мост является критически важным для перевозки техники и другого вооружения, необходимого для обеспечения российских оккупантов на территории полуострова. Только в этом случае мы можем сказать, что мы наносим удар по их логистике, и это приведет к проблемам для всех военных группировок оккупантов на юге.

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"Итак, это более длительный процесс, который займет, к сожалению, месяцы. То есть это даже не вопрос трех-четырех месяцев, потому что надо признать, что запасы в Крыму для россиян есть, и поэтому этот процесс не произойдет одномоментно", - указывает он.

Военный эксперт указывает на то, что доминирование Украины в Черном море является важным условием для обеспечения дальнейшей поддержки Украины. По его словам, это позволит нам показать преимущество над россиянами перед западными союзниками.

"Это очень важно, потому что на Западе поддерживают сильных и тех, кто демонстрирует волю к борьбе и успехи. Жертв, в частности в Соединенных Штатах, не любят - любят бойцов", - делает вывод Сергей Кузак.

Он акцентирует на том, что Украина демонстрирует это на Черном море благодаря передовым украинским разработкам, поскольку мы можем уничтожать значительно более мощный и дорогой российский флот.

"Мы нашли ключик, благодаря которому можно поражать оккупантов, и поэтому этот опыт асимметричных ответов оккупантам мы должны перенести с моря на сушу", - резюмировал военный эксперт, председатель украинского Центра безопасности и сотрудничества Сергей Кузан.

Кто такой Сергей Кузан Сергей Васильевич Кузан (род.16 мая 1984, город Прилуки Черниговская область) - украинский общественный и политический деятель, волонтер в помощь украинским военным, председатель "Молодежного националистического конгресса"(2011-2015), один из основателей и координаторов, заместитель Председателя Провода всеукраинской сети "Свободные Люди", один из координаторов инициативы "Выключи Российское", пишет Википедия.

Деоккупация Крыма

Напомним, как ранее сообщал Главред, руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов отметил, что боевые действия в Черном море и на территории временно оккупированного Крыма являются частью подготовки к серьезной операции.

Представитель Воздушных сил Юрий Игнат подчеркнул необходимость постоянных ударов дальнобойным и технологическим вооружением, поскольку враг имеет преимущество в воздухе. Это является ключом к победе, в частности, в освобождении Крыма.

Бывший командующий Сухопутными войсками США в Европе Бен Ходжес также считает, что для победы над Россией Украине нужно изолировать Крым.

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