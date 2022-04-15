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На Черниговщине 92-летняя старушка с сыном-инвалидом пряталась в подвале от оккупантов

15 апреля 2022, 14:47

В центре же населенного пункта, где живет пенсионерка, прямо в земле торчит обломок ракеты, которая прилетела еще в начале российского вторжения.

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12 / Центр стратегических коммуникаций

В селе Сеньковка в Черниговской области 92-летняя Лидия Сергеевна, которая пережила Вторую мировую войну, была вынуждена прятаться в холодном подвале от оккупантов. Об этом сообщается в Telegram-канале "Центра стратегических коммуникаций".

Еще тяжелее приходится ее сыну, который не может спасаться в подвале по причине своей иа инвалидности.

Особый цинизм ситуации в том, что рядом с Сеньковкой когда-то коммунисты поставили монумент "Три сестры" ‒ для поддержания мифа о дружбе братских народов.

Целыми в селе остались всего 36 домиков. А из жителей - горстка испуганных людей. В центре же населенного пункта прямо в земле торчит обломок ракеты, которая прилетела еще в начале российского вторжения.

Причем обстрелы продолжаются. 13 апреля по Сеньковке был нанесен еще один ракетно-бомбовый удар, после которого в земле оказалась огромная воронка.

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Сын-инвалид пенсионерки / Центр стратегических коммуникаций

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Напомним, ранее сообщалось о том, что житель Чернигова Александр Остапович из-за бомбардировки оккупантами города потерял своего единственного сына.

Дом мужчины был разрушен, теперь ему с женой некуда возвращаться.

"Я вышел из дома, ушел по своим делам. А сын поехал в 18-ю школу на Подусовку. И погиб. Я самолеты видел, как они летели. И он погиб где-то в 11 часов. Он пролежал в школе где-то до 5-го марта. Потом я пришел домой... Меня привез один товарищ, и говорит: "У тебя нет дома, жилья". Я посмотрел – а оно вывалено все "с корнями", выброшено", – рассказал убитый горем мужчина.

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Автор: Егор Бунин
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новости Чернигова российское вторжение новости Украины
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На Черниговщине 92-летняя старушка с сыном-инвалидом пряталась в подвале от оккупантов

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