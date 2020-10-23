На Ровенщине страшной смертью погибли три человека

На Ровенщине горел дом, погибли три человека / dsns.gov.ua

В ночь на пятницу, 23 октября, в селе Переброды Ровенской области произошел пожар в одном из частных домов, в результате возгорания погибли три человека.

Пожар в доме начался в 00:12, а ликвидирован в 03:55, говорится на сайте Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

Спасатели добавили, что огонь охватил площадь 48 квадратных метров дома, уничтожены кровля, перекрытия и вещи домашнего обихода.

"... К тушению привлекались десять человек и три единицы техники, из них от ГСЧС шесть человек личного состава и одна единица техники. Причина пожара устанавливается", – отмечается в сообщении.