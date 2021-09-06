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Начали отказывать все органы: появились новые данные о состоянии 7-летнего Андрюши из Черкасс

6 сентября 2021, 07:07
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Медикам приходится максимальными дозами медикаментов поддерживать нормальное кровоснабжение ребенка. За две недели мальчик ни разу не пришел в себя.

Врачи борются за жизнь замученного Андрюши из Черкасс / скриншот

Врачи уже две недели борются за жизнь 7-летнего Андрюши из Черкасс, который был госпитализирован в больницу в тяжелом состоянии. Ребенок лежит без сознания и за это время ни разу не пришел в себя. Первое время после госпитализации он еще мог дышать самостоятельно, но состояние ухудшилось.

Как рассказала ТСН врач-анестезиолог Светлана Федченко, у мальчика началась полиорганная недостаточность, то есть все органы стали потихоньку отказывать.

Кроме этого врачам приходится максимальными дозами медикаментов поддерживать нормальное кровоснабжение ребенка. А недавно у него еще и начали отказывать почки.

Как рассказал сосед бабушки мальчика Виктории Лясовой Юрий Кубанский, последние два месяца родители довольно часто привозили детей к бабушке - 7-летнего Андрюшу и его 3-летнюю сестру. Семья не стоит на учете в соцслужбах, а на своих страницах в Сети они публикуют множество общих счастливых фото.

Родители не верят, что мальчика обидела бабушка, а разнообразную информацию, которая появляется в Сети, называют бредом.

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"Собаки покусали или сигареты тушили, или все вместе — это фейковая информация. Реальная информация была в том, что это был несчастный случай, ребенка действительно никто не калечил и не пытал", — заявил отчим Андрюши Станислав Лясов.

При этом мужчина не может объяснить, что же произошло с ребенком.

"По факту я вам могу сказать, что он залезал и на лестницы во дворе, и на деревья, и на виноградники. Ну, что я еще могу добавить?", - сказал отчим мальчика.

На вопрос о том, откуда у ребенка травмы, должна ответить судебно-медицинская экспертиза. Ее результаты появятся уже скоро.

Что известно о Виктории Лясовой

Женщине объявили подозрение по статье об оставлении в опасности и взяли под стражу на два месяца.

По версии Лясовой, Андрюша упал с кучи кирпича – это якобы и стало причиной травмы мозга. Другие повреждения ребенок якобы тоже нанес себе сам.

Виктория Лясова
Виктория Лясова / скриншот ТСН

В суде подозреваемая путалась в показаниях и противоречила сама себе. Сначала сообщалось о том, что ребенок получил телесные повреждения дома во дворе, потом вне двора, потом о том, что ребенок не спал 5 суток перед получением телесных повреждений.

Виктория Лясова несколько раз фигурировала в уголовных процессах о грабеже и насилии, некоторое время была в розыске.

Истцом был сосед Лясовой Юрий. Женщина держала алабаев. Как-то пес выпрыгнул на улицу и разорвал девушку. Собаки кусали и отца Юрия. Чтобы отгородиться от агрессивных соседей и их собак пришлось ставить забор, а для безопасности, еще и камеры наблюдения. Лясова несколько раз их срезала.

"Антисоциальное лицо, имеющее склонность к нарушению прав других людей, нанесению им материального, морального и иного вреда. Как я могу здороваться с тем человеком, который меня и детей моих облагает трехэтажным матом и натравливает на нас собак?", — отметил Юрий Кубанский.

Что ранее сообщалось о пострадавшем мальчике Андрюше

27 августа в Черкассах был госпитализирован в детскую больницу маленький мальчик с тяжелыми травмами. Как сообщил депутат Черкасского областного совета, экс-нардеп Олег Петренко, над ребенком видимо издевались несколько дней. На теле малыша были следы пыток - оторванные губы, погрызенные животными уши, следы от тушения сигарет на теле. Вероятно, ребенок несколько дней пролежал без сознания. У него образовались пролежни.

Отец мальчика опроверг информацию о том, что на ребенке якобы тушили сигареты, однако о других телесных повреждениях не упомянул. Также он назвал фейком информацию о насилии и сказал, что малыш просто упал с кирпичей.

Версию с ожогами от сигарет и страшными травмами не подтвердили также в полиции. Правоохранители говорят, что у ребенка - царапины рук и ног, а также ушиб головного мозга и травма головы.

В то же время, экс-нардеп Олег Петренко заявил, что не верит в падение. По его словам, такие травмы получить невозможно, просто упав куда-то. Он говорит, что видел травмированного ребенка собственными глазами.

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