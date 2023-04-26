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Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников Печерской школы

Юлія Куришко
26 апреля 2023, 18:53 обновлено 26 апреля, 18:57
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В сети разгорелся скандал из-за нарядов киевских школьников на одном из открытых мероприятий.
Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников Печерской школы
Платки киевских школьниках напоминают пионерские галстуки / Фото: instagram.com / perl_pe4ersk

В сети вспыхнул скандал из-за элемента одежды киевских школьников. Однако организаторы мероприятия оправдываются, что ученики были не в пионерских галстуках, а коралловых платочках.

В Киеве представители школьного самоуправления "Печерский элитный Совет лидеров" - PERL провели "лидерский форум" для учащихся школ Печерского района. Однако участники мероприятия, состоявшегося 23 апреля, были наряжены в красные платочки, которые очень напоминали пионерские галстуки.

Собственно, именно это и вызвало бурную реакцию пользователей в Интернете.

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Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников Печерской школы
Пользователи Facebook возмущены нарядом школьников / скриншот​​
Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников Печерской школы

"Хотим заметить, что галстуки, в которых мы выступали-кораллового цвета и если кому-то показалось, что они красные-это просто неудачное освещение помещения, потому что наш фотограф тоже подросток и только учится", – написали организаторы в Instagram.

Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников Печерской школы
Наряд учеников вызвал скандал / Фото: instagram.com / perl_pe4ersk

Однако большинство интернет-пользователей восприняли такой аксессуар как элемент пионерского наряда. Большинство отреагировало крайне негативно.

Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников Печерской школы
Напоминали пионерские галстуки: в сети вспыхнул скандал из-за нарядов учеников Печерской школы

Стоит отметить, что новый министр науки и образования Украины Оксен Лесной заявил, что в школах могут сократить количество предметов. По его словам предложенная инициатива поможет решить вопрос оптимизации учебных программ и разгрузить детей от стресса.

Напомним, что одну из учительниц немецкого языка обвинили в том, что она оскорбляла на уроках детей из Сирии, Турции и Украины. Учительница пренебрежительно отзывалась о детях, приехавших из других стран.

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