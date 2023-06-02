'Наступление не задерживается': Жданов сказал, когда ВСУ пойдут в атаку

В Украине уже определены даты и сроки контрнаступления украинских военных.

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Украинское контрнаступление может начаться в июне / коллаж: Главред, фото: 59 ОМПБр Якова Гандзюка

Контрнаступление украинских военных не остановилось. Подобные заявления лишь домыслы определенных аналитиков. Об этом заявил военный эксперт Олег Жданов.

Он отметил, что сейчас идет финальная подготовка украинских войск к наступлению.

"Направления определены, даты определены ... Надо войска расставить на выход позиций. Именно этот этап идет", - сказал Жданов.

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Эксперт добавил, еще зимой речь шла о том, что украинское контрнаступление может начаться в мае - начале июня.

"Нужно подобрать момент, когда вовремя надо начать контрнаступление. Сказать, что он задерживается, сегодня невозможно, потому что даты звучали в самом начале феврале - конец мая и начало июня", - добавил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Подготовка контрнаступления ВСУ

Подразделения Вооруженных сил Украины могут пойти в контрнаступление сразу в нескольких местах фронта, заявил ранее министр обороны Алексей Резников.

По его словам, контрнаступление ВСУ может начаться как на юге, так и на востоке.

Напомним, ранее Резников также заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике.

Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

Напомним, заместитель главы Королевского института объединенных служб (RUSI) Малкольм Чалмерс заявил о том, что война в Украине вряд ли закончится скоро и может продолжаться в 2024 году.

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